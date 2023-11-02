تنطوي عمليةُ تطعيم مجازة الشريان التاجي على وصل شريانٍ أو جزءٍ من الوريد بالشريان التاجي، بحيث يكون للدَّم مسارٌ بديلٌ عن الشريان الأبهر إلى عضلة القلب.ونتيجةً لذلك، يتمُّ تجاوز المنطقة المُتضيِّقة أو المسدودة.ويُفَضَّل استعمالُ الشريان على الوريد، لأنَّ الشرايين أقلُّ عُرضةً للانسداد لاحقًا.ففي أحد أنواع تطعيم المجازة، يجري قطعُ أحد الشريانين الثديين الباطنيين، ووصل أحد طرفي القَطع بشريانٍ تاجيٍّ بعد المنطقة المسدودة.ويجري ربط الطَّرف الآخر لهذا الشريان.إذا لم يكن بالإمكان استخدامُ الشريان أو إذا كان يوجد أكثر من انسداد، فإنَّه يُجرى استعمال جزءٍ من الوريد - يكون عادةً من الوريد الصافن saphenous vein الذي يمتد من المنطقة الأربيَّة إلى الكاحل.يجري ربطُ أحد طرفي الجزء المُقتَطَع (الطُّعم) بالشريان الأبهر، ويُربَط الطَّرف الآخر بالشريان التاجي بعد المنطقة المسدودة.يُستعمَل الطُّعم الوريدي بالإضافة إلى طُّعم الشريان الثديي في بعض الأحيان.