تمتلِكُ أفاعي الحُفر سِمات مُعيَّنة تُساعِد على التفريق بينها وبين الأفاعي غير السامَّة:

حدقتان عموديتان تُشبهان الشقّ Vertical slitlike pupils

وهدَات بين العينين والأنف

أنياب قابلة للطَي

صفوف من الحراشف الوحيدة على الجانب السفليّ من الذيل

رؤوس مثلَّثة الشكل (مثل نصل السَّهم)

تميلُ الأفاعي غير السامَّة إلى أن تبدو كالتالي:

ذات رؤوس مستديرة

ذات حدقات مستديرة

ليست لها وهدات

ليست لها أنياب

لديها صفوف من الحراشف المزدَوجة عبر الجانب السفليّ من الذيل