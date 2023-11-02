هل هذه واحدة من أفاعي الحُفَر؟
تمتلِكُ أفاعي الحُفر سِمات مُعيَّنة تُساعِد على التفريق بينها وبين الأفاعي غير السامَّة:
حدقتان عموديتان تُشبهان الشقّ Vertical slitlike pupils
وهدَات بين العينين والأنف
أنياب قابلة للطَي
صفوف من الحراشف الوحيدة على الجانب السفليّ من الذيل
رؤوس مثلَّثة الشكل (مثل نصل السَّهم)
تميلُ الأفاعي غير السامَّة إلى أن تبدو كالتالي:
ذات رؤوس مستديرة
ذات حدقات مستديرة
ليست لها وهدات
ليست لها أنياب
لديها صفوف من الحراشف المزدَوجة عبر الجانب السفليّ من الذيل
عند مُشاهدة أفعى من دُون أنياب، ينبغي عَدم الافتراض أنَّها غير سامَّة وذلك لأنَّ الأنياب قد تكون مطويَّة.