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هل هذه واحدة من أفاعي الحُفَر؟

هل هذه واحدة من أفاعي الحُفَر؟

تمتلِكُ أفاعي الحُفر سِمات مُعيَّنة تُساعِد على التفريق بينها وبين الأفاعي غير السامَّة:

  • حدقتان عموديتان تُشبهان الشقّ Vertical slitlike pupils

  • وهدَات بين العينين والأنف

  • أنياب قابلة للطَي

  • صفوف من الحراشف الوحيدة على الجانب السفليّ من الذيل

  • رؤوس مثلَّثة الشكل (مثل نصل السَّهم)

تميلُ الأفاعي غير السامَّة إلى أن تبدو كالتالي:

  • ذات رؤوس مستديرة

  • ذات حدقات مستديرة

  • ليست لها وهدات

  • ليست لها أنياب

  • لديها صفوف من الحراشف المزدَوجة عبر الجانب السفليّ من الذيل

عند مُشاهدة أفعى من دُون أنياب، ينبغي عَدم الافتراض أنَّها غير سامَّة وذلك لأنَّ الأنياب قد تكون مطويَّة.