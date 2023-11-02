اللابؤرية astigmatism هي عدم انتظام انحناء القرنية أو عدسة العين.وبناءً على ذلك تكون القرنية أو العدسة منحنية بشكل مختلف في اتجاهات مختلفة.يؤدي هذا الاختلاف إلى تباين نقاط التركيز للأشعة الضوئية التي تتحرك في مستويات مختلفة.على سبيل المثال، قد تكون الخطوط العمودية في نطاق التركيز (إن-فوكس) بينما لا تكون الخطوط الأفقية كذلك (أو العكس).يمكن لعدم الانتظام أن يكون في أي مستوى، ولكنه غالبًا ما يكون مختلفًا في كل عين.قد يميل الشخص الذي يعاني من اللابؤرية إلى رؤية بعض الخطوط بشكل غامق أكثر من الخطوط الأخرى (وخاصةً الخطوط التي تقع في مستوى التركيز)، ولكن ينبغي فحص كل عين على حدة.يمكن تصحيح اللابؤرية باستخدام النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة.وغالبًا ما تترافق مع قصر النظر أو مد النظر.