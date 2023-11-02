تحتوي غرفةُ العمليات عادة على شاشة تعرض العلامات الحيوية، وجدول الأدوات، ومصباحًا جراحيًا.يجري نقلُ الغازات التخديرية إلى جهاز التخدير.يقوم قثطارٌ مرتبط بآلة شفط بإزلة الدَّم الزائد والسوائل الأخرى، والتي يمكن أن تمنع الجَرّاحين من رؤية الأنسجة بوضوح.تُعطَى السوائلُ عن طريق الوريد باستمرار، وهي تبدأ قبلَ دخول الشخص غرفة العمليات.