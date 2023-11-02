في غرفَة العمليَّات
توفِّر غرفة العمليات بيئة معقّمة، حيث يمكن لفريق العمل القيام بالعملية الجِراحيّة.ويتألف فريقُ الجراحة ممَّا يلي:
الجرّاح الرئيسي: يوجِّه الجِراحَة
واحد أو أكثر من الجَرّاحين المساعدين: يساعدون الجرّاح الرئيسي
طبيب التخدير: يراقب إمدادات التخدير، ويراقب الشخص عن كثب
مُمَرِّضَةُ التَّنَظُّف Scrub nurse: تمرِّر الأدوات للجِراحيّن
المُمَرِّضَةٌ المُتَجوِّلَة Circulating nurse: توفِّر معدات إضافية لفريق الجراحة
تحتوي غرفةُ العمليات عادة على شاشة تعرض العلامات الحيوية، وجدول الأدوات، ومصباحًا جراحيًا.يجري نقلُ الغازات التخديرية إلى جهاز التخدير.يقوم قثطارٌ مرتبط بآلة شفط بإزلة الدَّم الزائد والسوائل الأخرى، والتي يمكن أن تمنع الجَرّاحين من رؤية الأنسجة بوضوح.تُعطَى السوائلُ عن طريق الوريد باستمرار، وهي تبدأ قبلَ دخول الشخص غرفة العمليات.