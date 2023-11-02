عزلُ الليف العصبي
تُغلَّف معظمُ الألياف العصبية داخل وخارج الدماغ بالعديد من طبقات النسيج المُكوَّن من الدهون (البروتين الشحمي lipoprotein)، والذي يسمَّى الميالين.تُشكِّل هذه الطبقات الغِمد المَيَالِينيّ myelin sheath.وعلى منوال المادَّة العازلة حول السلك الكهربائي، فإن غمد الميالين يمكّن من توصيل الإشارات العصبية (النبضات الكهربائية) على طول الألياف العصبية بسرعة ودقة.عندما يتعرَّض الغمد المياليني إلى ضرر (يُسمَّى الضرر زوال الميالين)، لا تقوم الأعصاب بتوصيل النبضات الكهربائية بشكلٍ طبيعيّ.
في هذه الموضوعات
- حقائق سريعة: الأعصَاب
- طيف اضطراب التهاب النخاع والعصب البصري
- لمحةٌ عامة عن الاضطرابات المُزيلة للمَيالين
- أمراض زوال المَيالين الأوَّليَّة الأخرى
- اعتلالُ الأعصاب المُتعدِّد المزيل للميالين الالتهابي المزمن (CIPD)
- داءُ شاركُو-ماري-توث Charcot-Marie-Tooth Disease
- مُتلازمة غيلان- باريه Guillain-Barré Syndrome (GBS)
- لمحة عامّة عن الجهاز العصبي المحيطي