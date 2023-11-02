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طعم قوقعي

طعم قوقعي

صورة ترسيمية لطعم قوقعي في الأذن وتُظهر كيفية انتقال الصوت إلى الدماغ.يُلبس معالج الصوت خلف الأذن (يظهر هنا بجانب الأذن باللون الأخضر) ، مرتبطًا بهوائي إرسال (رمادي) ، والذي ينقل الصوت إلى جهاز استقبال يوضع تحت الجلد ، إلى مصفوفة الأقطاب الكهربائية الملتفة في قناة الأذن الداخلية (في القوقعة).يتم إرسال الصوت إلى العصب السمعي ومنه إلى الدماغ.بالنسبة إلى بعض الغرسات الحديثة ، يكون كل من المعالج والمرسل وحدة واحدة ويجلسان حيث يوجد المرسل عادةً على فروة الرأس (غير معروض).

JACOPIN/BSIP/SCIENCE PHOTO LIBRARY