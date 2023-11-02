صناديق المَواصِل العصبية: الضفائر
تشبه الضفيرة صندوق التوصيلات الكهربائية الذي يوزع الأسلاك إلى المنزل.في الضفيرة، تُصنَّف الألياف العصبية من الأعصاب الشَّوكيَّة المختلفة ويُعادُ تجميعها، بحيث تُوضع جميع الألياف المتوجهة إلى جزء معين من الجسم في عصبٍ واحد.
توجد أربعُ ضفائر عصبية في جذع الجسم:
الضفيرة الرَّقبية cervical plexus: تُوفِّر الوصلات العصبية للرأس والرقبة والكتف.
الضفيرة العَضُديَّة brachial plexus: تُوفر الوصلات العصبية للصدر والكتفين والذراعين والسَّاعدين واليدين.
الضفيرة القَطَنية lumbar plexus: تُوفر الوصلات العصبية إلى الظهر والبطن والمنطقة الأُربِيَّة والفخذين والركبتين والرَّبلتين.
الضفيرة العَجُزيَّة sacral plexus: تُوفر الوصلات العصبية إلى الحوض والأرداف والأعضاء التناسلية والفخذين والرَّبلتين والقدمين.
ونظرًا لأنَّ الضفيرتين القطنية والعجزية مترابطتان، فإنَّّه يُشار إليهما في بعض الأحيان باسم الضفيرة القطنية العجزية lumbosacral plexus.
لا تنتظم الأعصاب الشوكيَّة في الصدر في ضفيرة؛وهي الأعصابُ الوَربيَّة intercostal nerves التي تتوضَّع بين الأضلاع.