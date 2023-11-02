تشبه الضفيرة صندوق التوصيلات الكهربائية الذي يوزع الأسلاك إلى المنزل.في الضفيرة، تُصنَّف الألياف العصبية من الأعصاب الشَّوكيَّة المختلفة ويُعادُ تجميعها، بحيث تُوضع جميع الألياف المتوجهة إلى جزء معين من الجسم في عصبٍ واحد.