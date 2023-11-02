أكثر ما يكون نقلُ الدم آمنًا عندما تكون زمرةُ الدم المنقول موافقةً لزمرة دم المتلقِّي وحالة العامل الريصي (بمعنى آخر أن تكونَ زمرتا الدم متوافقتين).ولذلك، قبلَ نقل الدم، تقوم بنوكُ الدم باختبار يُدعى اختبارَ توافق الدم cross-match على دم المتبرِّع ودم المتلقِّي.ويقلِّل هذا الاختبارُ من خطر حدوث تفاعلٍ خطير أو ربَّما مميت.

وبالإضافة إلى ذلك، يجري تحرِّي دم المتلقِّي بالنسبة لبعض أضداد الكريَّات الحمر،فهذه الأضدادُ يمكن أن تؤدِّي إلى تفاعل تجاه الدم المنقول.

ولكن، في الحالات الإسعافية، يمكن إعطاءُ أيِّ شخص كريَّات حمراء من الزمرة O.وبذلك، يُعرف أصحابُ هذه الزمرة بأنَّهم مُعطون أومتبرِّعون عامُّون universal donors؛بينما يُعرَف أصحابُ الزمرة AB، الذين يمكن أن يتلقَّوا كريَّات الدم الحمراء من أيِّ متبرِّع، بأنَّهم آخذون أو متلقُّون عامُّون universal recipients.