دورة حياة كُلابية الذنَب الملتوية
1.عندما تلدغ البعوضة السوداء شخصًا سليمًا، فإنها تضع يرقات كلابية الذنَب في جلده.تدخل اليرقات بعد ذلك إلى الجسم من خلال جرح اللدغة.
2.تنتقل اليرقات إلى النسج تحت الجلد وتشكل كتل (عقد).
3.تتطور اليرقات إلى ديدان بالغة في داخل هذه العقد.يمكن لإناث الديدان أن تعيش في داخل هذه العقد حتى 15 عامًا.
4.بعد التزاوج، تقوم إناث الديدان بإنتاج البيوض، والتي تتطور إلى شكل بالغ من الديدان يُطلق عليها اسم الميكروفيلارية.يمكن للدودة الواحدة إنتاج حوالى 1,000 ميكروفيلارية يوميًا.تعيش هذه الميكروفيلاريات في الجلد والأوعية اللمفية، وقد تتواجد من حين لآخر في المجرى الدموي، والبول، والبلغم.
5.تنتشر العدوى عندما تلدغ البعوضة السوداء شخصًا مصابًا يحتوي جلده على الميكروفيلاريات.
6.بعد أن تبتلع البعوضة السوداء الميكروفيلاريات، فإنها تنتقل إلى الجزء المتوط من المعي (المعي الأوسط)، وبعدها إلى العضلات في الجزء المتوسط (العضلات الصدرية).
7–8.وهناك تتطور الميكروفيلاريات إلى يرقات.
9.تنتقل اليرقات إلى الأجزاء الفموية للذبابة (الخرطوم)، ومن هناك يمكن أن تنتقل إلى شخص سليم عندما تلدغه الذبابة.
مصدر الصورة: مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الصحة العالمية، قسم الأمراض الطفيلية والملاريا