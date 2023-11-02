4.بعد التزاوج، تقوم إناث الديدان بإنتاج البيوض، والتي تتطور إلى شكل بالغ من الديدان يُطلق عليها اسم الميكروفيلارية.يمكن للدودة الواحدة إنتاج حوالى 1,000 ميكروفيلارية يوميًا.تعيش هذه الميكروفيلاريات في الجلد والأوعية اللمفية، وقد تتواجد من حين لآخر في المجرى الدموي، والبول، والبلغم.