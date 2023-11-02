7.ثم تسير المُصَنَّرات أو يَرَقَات الشَّريطِيَّة هذه من خلال مجرى الدَّم إلى العضلات وإلى الدماغ والكبد، وغيرها من الأعضاء، حيث تتطوَّر إلى كيسَات.