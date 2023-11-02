دورةُ حَياة شريطِيَّة لحم الخنزير
1.قد يُصاب البشرُ عندما يأكلون لحمَ الخنزير النيِّئ الذي يحتوي على الكيسَات أو يرقات الدودة الشَّريطِيَّة (تسمى ■الكيسات المذنَّبة■).
2.وفي الأمعاء، تنضج الكيساتُ المُذَنَّبَة إلى ديدان شريطِيَّة البَالِغَة، وتعلِّق نفسها على جدار الأمعاء.
3.وتقوم هذه الديدان البالغة بإنتاج قِطَع (تسمّى الأسَلات) تحمل البيوض.وقد تطلق الأسَلاتُ البيُوضَ أو تنفصل عن بقيَّة الدودة الشَّريطِيَّة، وتتجه نحو الشرج.
4.تمرُّ البيوضُ أو الأسَلات كلتاهما في البراز.
5.تُصاب الخَنازير، أو البشر بدرجة أقلّ، بالعدوى عن طريق ابتلاع البيُوض أو الأسَلات (على سبيل المثال، في الطَّعَام الملوَّث بالبراز البشري).
6.وبعدَ ابتلاع البيوض، تفقس في الأمعاء وتُطلِق كرات (تُدعى المُصَنَّرات أو يَرَقَات الشَّريطِيَّة) تخترق جدارَ الأمعاء.
7.ثم تسير المُصَنَّرات أو يَرَقَات الشَّريطِيَّة هذه من خلال مجرى الدَّم إلى العضلات وإلى الدماغ والكبد، وغيرها من الأعضاء، حيث تتطوَّر إلى كيسَات.