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دورةُ حَياة شريطِيَّة لحم الخنزير

دورةُ حَياة شريطِيَّة لحم الخنزير

  • 1.قد يُصاب البشرُ عندما يأكلون لحمَ الخنزير النيِّئ الذي يحتوي على الكيسَات أو يرقات الدودة الشَّريطِيَّة (تسمى ■الكيسات المذنَّبة■).

  • 2.وفي الأمعاء، تنضج الكيساتُ المُذَنَّبَة إلى ديدان شريطِيَّة البَالِغَة، وتعلِّق نفسها على جدار الأمعاء.

  • 3.وتقوم هذه الديدان البالغة بإنتاج قِطَع (تسمّى الأسَلات) تحمل البيوض.وقد تطلق الأسَلاتُ البيُوضَ أو تنفصل عن بقيَّة الدودة الشَّريطِيَّة، وتتجه نحو الشرج.

  • 4.تمرُّ البيوضُ أو الأسَلات كلتاهما في البراز.

  • 5.تُصاب الخَنازير، أو البشر بدرجة أقلّ، بالعدوى عن طريق ابتلاع البيُوض أو الأسَلات (على سبيل المثال، في الطَّعَام الملوَّث بالبراز البشري).

  • 6.وبعدَ ابتلاع البيوض، تفقس في الأمعاء وتُطلِق كرات (تُدعى المُصَنَّرات أو يَرَقَات الشَّريطِيَّة) تخترق جدارَ الأمعاء.

  • 7.ثم تسير المُصَنَّرات أو يَرَقَات الشَّريطِيَّة هذه من خلال مجرى الدَّم إلى العضلات وإلى الدماغ والكبد، وغيرها من الأعضاء، حيث تتطوَّر إلى كيسَات.

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