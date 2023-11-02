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دورة حياة <i >المتوارقة البوسكية</i>

دورة حياة المتوارقة البوسكية

  • 1.عند الشخص المُصاب، تُنتج الديدان المثقوبة بيوضًا، وتعبر خارج الجسم مع البراز.

  • 2 - 3.وفي الماء، تفقس البيُوض وتُطلِق يرقات غير ناضجة (تسمى الطُفَيلاَت).تدخل الطُفَيلاَت إلى الحلزون.

  • 4.في داخل القوقعة، تمر الطفيلات بمرحلتين، وبعد ذلك تتطور إلى شكل يمتلك ذيلاً ويستطيع السباحة في الماء (الذانبات).

  • 5.تخرج الذانبات من الحلزون وتتحرر في الماء.

  • 6.تُشكل الذانبات أكياسًا على النباتات المائية.يصاب الأشخاص (أو الحيوانات الثديية مثل الخنازير) بالعدوى عند شرب مياه ملوثة أو تناول نباتات تحتوي على تلك الكيسات.

  • 7.وفي الأمعاء الدقيقة، تغادر الديدان المثقوبة الكيسات، وتلتصق بجدار الأمعاء الدقيقة.

  • 8.وهناك، تتطور اليرقات إلى ديدان مثقوبة بالغة في غضون 3 أشهر تقريبًا.

مصدر الصورة: مكتبة الصور الخاصة بمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.