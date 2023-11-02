دورة حياة المتوارقة البوسكية
1.عند الشخص المُصاب، تُنتج الديدان المثقوبة بيوضًا، وتعبر خارج الجسم مع البراز.
2 - 3.وفي الماء، تفقس البيُوض وتُطلِق يرقات غير ناضجة (تسمى الطُفَيلاَت).تدخل الطُفَيلاَت إلى الحلزون.
4.في داخل القوقعة، تمر الطفيلات بمرحلتين، وبعد ذلك تتطور إلى شكل يمتلك ذيلاً ويستطيع السباحة في الماء (الذانبات).
5.تخرج الذانبات من الحلزون وتتحرر في الماء.
6.تُشكل الذانبات أكياسًا على النباتات المائية.يصاب الأشخاص (أو الحيوانات الثديية مثل الخنازير) بالعدوى عند شرب مياه ملوثة أو تناول نباتات تحتوي على تلك الكيسات.
7.وفي الأمعاء الدقيقة، تغادر الديدان المثقوبة الكيسات، وتلتصق بجدار الأمعاء الدقيقة.
8.وهناك، تتطور اليرقات إلى ديدان مثقوبة بالغة في غضون 3 أشهر تقريبًا.
مصدر الصورة: مكتبة الصور الخاصة بمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.