4.تخترق اليرقات جدار الأمعاء.في الكلاب الأصغر سنًا، تنتقل اليرقات إلى القصبة الهوائية عبر الرئتين.تخرج اليرقات مع السعال، ويُعاد ابتلاعها، فتصل إلى الأمعاء الدقيقة، حيث تتحول إلى ديدان بالغة.وهناك، تقوم إناث الديدان بوضع البيوض.في الكلاب الأكبر سنًا، تميل اليرقات إلى تشكيل أكياس ضمن النسج.