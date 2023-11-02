دورة حياة الخيفانة الخيفاء
1.تُنتج الديدان المثقوبة عند البالغين بيوضًا، تخرج من الجسم مع البراز.
2.يجري تناول البيوض من قبل حلزون.تفقس البيوض داخل الحلزون وتحرر يرقات (تُدعى طفيلات)، وتدخل إلى أمعاء الحلزون.تمر الطفيلات بمرحلتين، وبعد ذلك تتطور إلى شكل يمتلك ذيلاً ويمكنه السباحة في الماء (يُدعى الذانبة).
3.تخرج الذانبات من الحلزون وتتحرر في الماء.
4.تخترق الذانبات جلد أسماء المياه العذبة أو أسماك المياه قليلة الملوحة، وتشكل أكياسًا في نسيجها.
5.تنتقل العدوى إلى البشر عند تناول طعام نيئ، أو غير مطهي بشكل جيد، أو أسماك معالجة بالملح تحتوي على الكيسات.
6.في الأمعاء الدقيقة، تغادر اليرقات الكيسة، وتلتصق بجدار الأمعاء الدقيقة.
7.وهناك، تنضج وتتحول إلى ديدات مثقوبة بالغة.
8.بالإضافة إلى البشر، يمكن لعدوى الخيفانة الخيفاء أن تصيب العديد من الحيوانات الثديية (مثل القطط والكلاب) والطيور التي تتناول لحوم الأسماك.
مصدر الصورة: مكتبة الصور الخاصة بمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.