2.يجري تناول البيوض من قبل حلزون.تفقس البيوض داخل الحلزون وتحرر يرقات (تُدعى طفيلات)، وتدخل إلى أمعاء الحلزون.تمر الطفيلات بمرحلتين، وبعد ذلك تتطور إلى شكل يمتلك ذيلاً ويمكنه السباحة في الماء (يُدعى الذانبة).