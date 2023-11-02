10.تتطور بعض اليرقات إلى يرقات خيطية الشكل في الأمعاء الغليظة، وتسبب العدوى للشخص مرة أخرى.إما أن تخترق اليرقات جدار الأمعاء، أو يجري طرحها في البراز وتخترق الجلد حول الشرج أو جلد الإليتين أو الفخذين.وفي كلتا الحالتين، فإنها تتبع الدورة الاعتيادية للعدوى (تذهب إلى الرئتين والحلق، ومن ثم تنتقل إلى السبيل الهضمي بعد ابتلاعها).