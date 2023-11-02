دورة حياة الأسطوانيات(السُرمية الدويدية أو الأقصورية)
تكون دورة السرمية الدويدية threadworm أكثر تعقيدًا من معظم أنواع الديدان الأخرى.
1.يجري طرح يرقات المرحلة المبكرة من يرقات الأسطوانيات (تُسمى اليرقات عصوية الشكل) في البراز، ومنها تنتقل إلى التربة.
2.يمكن لهذه اليرقات أن تتحول إلى ديدان بالغة تعيش وتتزاوج في الوسط الخارجي (دون الحاجة إلى مُضيف، وتُسمى ديدان حرة المعيشة)، أو قد تصبح يرقات تخترق جلد الإنسان وتُسبب العدوى (يرقات خيطية الشكل).
3.تتزاوج اليرقات حرة المعيشة فيما بينها، وتضع الإناث البيوض.
4.تفقس اليرقات من البيوض.
5.يمكن لهذه اليرقات أن تتطور إلى ديدان بالغة أو يرقات خيطية الشكل.
6.تخترق اليرقات خيطية الشكل جلد الإنسان.
7.تهاجر اليرقات عبر طرق مختلفة إلى الأمعاء الدقيقة، حيث تنضج هناك وتصبح ديدانًا بالغة.
8.تقوم إناث الديدان بوضع بيوضها في الأمعاء الدقيقة.
9.تفقس البيوض لتخرج منها يرقات.يجري طرح معظم اليرقات في البراز.
10.تتطور بعض اليرقات إلى يرقات خيطية الشكل في الأمعاء الغليظة، وتسبب العدوى للشخص مرة أخرى.إما أن تخترق اليرقات جدار الأمعاء، أو يجري طرحها في البراز وتخترق الجلد حول الشرج أو جلد الإليتين أو الفخذين.وفي كلتا الحالتين، فإنها تتبع الدورة الاعتيادية للعدوى (تذهب إلى الرئتين والحلق، ومن ثم تنتقل إلى السبيل الهضمي بعد ابتلاعها).
مصدر الصورة: مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، الصحة العالمية، قسم الأمراض الطفيلية والملاريا