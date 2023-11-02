على الرغم من أنَّ هناك أنواعًا مختلفة من الخلايا، لكنَّ معظمَ هذه الخلايا تضمُّ المُكَوِّناتِ نفسَها.تتكوَّن الخلية من نواة وهيولى، وهي محتواة ضمن الغِشاء الخلوي، الذي ينظِّم ما يدخل ويخرج منها.وتحتوي النواة على الكروموسومات أو الصبغيَّات chromosomes، التي هي المادَّة الوراثية للخلية، وعلى نويَّة nucleolus، تنتج الريبوسومات أو الرِّيبوسومات ribosomes.تقوم الرِّيبوسومات بإنتاج البروتينات، والتي يَجرِي تعبئتها من قبل جهاز غولجي حتى تتمكَّنَ من مغادرة الخلية.تتكوَّن الهيولى من مادَّة سائلة وعُضيَّات organelles، يمكن اعتبارها أعضاءَ الخليَّة.تنقل الشبكة الهيوليَّة الداخليَّة endoplasmic reticulum المواد ضمنَ الخلية.أمَّا الميتوكوندريا أو المتقدِّرات، فتولِّد الطاقةَ اللازمة لأنشطة الخلية.وتحتوي الجسيمات الحالَّة أو اليَحلُولات Lysosomes على الإنزيمات التي يمكن أن تحلَّ الجسيمات التي تدخل الخلية.ويقوم المُريكزان Centrioles بالمشاركة في انقسام الخلايا.