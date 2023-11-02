skip to main content
MSDأدلة MSDإصدار المُستخدِم
Search icon
جدري القردة

جدري القردة

يُشبه الطفح الجلدي الناجم عن جدري القردة الطفح الجلدي الناجم عن الجدري.قبل فاشية العام 2022، كان الطفح الجلدي يبدأ غالبًا على الوجه ثم ينتشر إلى الأجزاء الأخرى من الجسم، بما في ذلك الراحتان والأخمصان.كانت الآفات الجلدية على أي جزء من الجسم متشابهة ومتجمعة مع بعضها بعضًا.

في فاشية العام 2022، غالبًا ما يبدأ الطفح الجلدي على الأعضاء التناسلية أو بالقرب منها أو في الفم، وغالبًا ما يكون مؤلمًا، وقد لا ينتشر أو يتقدم عبر المراحل النموذجية.

الصورة مأخوذة من شبكة الأمراض المعدية ذات العواقب الخطيرة التابعة لخدمات الصحة الوطنية في إنجلترا (NHS).