جدري القردة
يُشبه الطفح الجلدي الناجم عن جدري القردة الطفح الجلدي الناجم عن الجدري.قبل فاشية العام 2022، كان الطفح الجلدي يبدأ غالبًا على الوجه ثم ينتشر إلى الأجزاء الأخرى من الجسم، بما في ذلك الراحتان والأخمصان.كانت الآفات الجلدية على أي جزء من الجسم متشابهة ومتجمعة مع بعضها بعضًا.
في فاشية العام 2022، غالبًا ما يبدأ الطفح الجلدي على الأعضاء التناسلية أو بالقرب منها أو في الفم، وغالبًا ما يكون مؤلمًا، وقد لا ينتشر أو يتقدم عبر المراحل النموذجية.
الصورة مأخوذة من شبكة الأمراض المعدية ذات العواقب الخطيرة التابعة لخدمات الصحة الوطنية في إنجلترا (NHS).