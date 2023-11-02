يُشبه الطفح الجلدي الناجم عن جدري القردة الطفح الجلدي الناجم عن الجدري.قبل فاشية العام 2022، كان الطفح الجلدي يبدأ غالبًا على الوجه ثم ينتشر إلى الأجزاء الأخرى من الجسم، بما في ذلك الراحتان والأخمصان.كانت الآفات الجلدية على أي جزء من الجسم متشابهة ومتجمعة مع بعضها بعضًا.