الجلوس على الأرض مع جعل الركبتين مستقيمتين مع ثنيهما بعض الشيء (وليس أن تكونا منعقلتين) وجعل الساقين متباعدتين قدرَ المُستطاع.وضع اليدين معًا على نفس الركبة.زلق اليدين معًا ببطءٍ نحو الكاحل.ينبغي التَّوقُّف عن التمرين عند الشعور بألم، وعدم المضي قدمًا لأكثر من وضعية يُمكن الاستمرار فيها لعشرة ثوان من دون ألم.العودة ببطء إلى وضعية الجلوس.تكرار التمرين مع الساق الأخرى.ينبغي القيام بهذا التمرين 10 مرات لكلِّ ساق.