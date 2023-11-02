يُمثل تخطيط كهربية القلب (ECG) التيار الكهربائي الذي يتحرك عبر القلب في أثناء ضرباته.تنقسم حركة التيار الكهربائي إلى أجزاء، ويُعطى كل جزء تسمية أبجدية في تخطيط كهربية القلب.

تبدأ كل ضربة قلبية بنبضة أو إشارة من الناظمة القلبية (العقدة الجيبية الأذينية أو العقدة الجيبية).تُحفز هذه الإشارةُ الحجرتين العُلويَّتين للقلب (الأذينين).تُشير الموجة P إلى تنشيط الأذينين.

بعد ذلك، يتدفق التيار الكهربائي وصولًا إلى الحجرتين السفليتين من القلب (البطينين).يمثّل QRS المُركّب الدالّ على تنشيط البطينين في تخطيط كهربية القلب.

بعد ذلك، ينبغي أن تحدث تغييرات كهربائية في البطينين استعدادًا لضربة القلب التالية.يُسمَّى هذا النشاط الكهربائي بموجة الاستعادة، والتي تُمثلها الموجة T.

من الممكن تمييز أنواع عديدة من الاضطرابات من خلال قراءة تخطيط كهربية القلب.ويشمل ذلك النوبة القلبية السابقة (احتشاء عضلة القلب)، واضطراب نظم القلب، وعدم كفاية إمدادات الدَّم والأكسجين للقلب (نقص التروية)، وزيادة سماكة (أو تضخُّم) الجدران العضلية للقلب.