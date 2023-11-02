تنتقل الإشارات العصبية من كل عين على طول العصب البصري المقابل والألياف العصبية الأخرى (تسمى المسار البصري) إلى الجزء الخلفي من الدماغ، حيث يَجرِي استشعار الرؤية وتفسيرها.يلتقي العصبان البصريان في التصالبة البصرية، وهي منطقة خلف العينين تقع إلى الأمام مباشرةً من الغُدَّة النُّخامِيَّة، وأسفل الجزء الأمامي من الدماغ (المخ).هناك، ينقسم العصب البصري القادم من كل عين إلى نصفين، وتعبر نصف الألياف العصبية من كل عصب إلى الجانب الآخر ثم تستمر حتى الجزء الخلفي من الدماغ.وهكذا، فإن الجانب الأيمن من الدماغ يتلقى المعلومات البصرية من كلا العصبين البصريين لحقل الرؤية الأيسر، ويتلقى الجانب الأيسر من الدماغ المعلومات البصرية من كلا العصبين البصريين لحقل الرؤية الأيمن.تتراكب هذه المجالات البصرية في منتصفها.وتُشاهد من كلتا العينين (الرؤية بالعينين binocular vision).