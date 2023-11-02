يبدأ تطور معظم الأعضاء الرئيسية في الجنين في عمر 8 أسابيع من الحمل (6 أسابيع بعد الإخصاب).تكون المشيمة قد تطورت أيضًا وشكّلت نتوءات صغيرة تشبه الأصابع (زغابات villi) تمتد إلى جدار الرحم.

تُعد الزُّغابات جزءًا من الجهاز الدوراني للجنين.تنقل الأوعية الدموية الدم من الجنين عبر الحبل السري والزغابات المشيمية.ثم يعود الدم إلى الجنين.تمر الأوعية الدموية من الأم بجوار الزغابات المشيمية، ويملأ دم الأمهات الحيِّز حول الزغابات.يفصل غشاء رقيق بين الأوعية الدموية للأم والأوعية الدموية للجنين.لا يجري الدم مباشرة من الأم إلى الجنين.

تمر السوائل، والأكسجين، والمواد المغذية عبر الغشاء من الأم إلى الجنين، وينتقل ثاني أكسيد الكربون والفضلات من الجنين إلى الأم.

تتطور خلايا من المشيمة أيضًا لتشكل الكيس السلوي.تتشكل طبقتان من الأغشية حول الجنين: السَّلَى (الغشاء الداخلي) والمشيمة (الغشاء الخارجي).يشكل السلى والمشيمة كيسًا حول الجنين (الكيس الأمنيوسي).يمتلئ الكيس بالسائل (السائل الأمنيوسي) ويطفو الجنين في السائل.