القناة الشريانية هي وعاء دموي يربط الشريان الرئوي والشريان الأبهرفي الجنين، تُمكِّن هذه القناة الدَّم من تجاوز الرئتين.لا يتنفس الجنين الهواء، وبذلك لا يحتاج الدم إلى المرور عبر الرئتين للحصول على الأكسجين.بعد الولادة، يحتاج الدَّم إلى التأكسج في الرئتين، وتُغلق القناة الشريانية بشكل طبيعي وبسرعة، خلال بضعة أيام عادةً، وقد تصل إلى أسبوعين.