ينقسم سطح الجلد إلى مناطق محددة، يُسمى كل منها بالقطاع الجلدي.والقطاع الجلدي هو منطقة الجلد التي تأتي جميع أعصابها الحسية من جذر عصب شوكي واحد.تحمل الأعصاب الحسية معلومات عن أشياء مثل اللمس، والألم، ودرجة الحرارة، والاهتزاز من الجلد إلى الحبل الشوكي.

تتميز جذور العمود الفقري بأنها زوجية، يُعصب كل فرع أحد جانبي الجسم.هناك 31 زوجًا من الأعصاب الشوكية:

8 أزواج من جذور الأعصاب الحسية لسبع فقرات رقبية.

كل واحدة من الفقرات الصدرية الاثني عشر، والفقرات القطنية الخمس، والفقرات العجزية الخمس تمتلك زوجًا واحدًا من جذور الأعصاب الشوكية.

بالإضافة إلى ذلك، يوجد في نهاية الحبل الشوكي زوج من جذور الأعصاب العصعصية، والتي تغذي مساحة صغيرة من الجلد حول عظم الذيل (العصعص).

إن كل جذر من هذه الجذور العصبية يكون مسؤولاً عن قطاع جلدي محدد.