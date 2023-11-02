في الحالة الطبيعية يتمدد القلب مع امتلائه بالدم (في أثناء الانبساط)، ثم يتقلص ليضخ الدَّم خارجاً (في أثناء الانقباض).توجد في القلب حجرتان رئيسيتان لضخ الدم، هما البطينان (الأيمن والأيسر).

غالبًا ما يحدث فشل القلب الناجم عن الخلل الوظيفي الانقباضي بسبب عدم قدرة القلب على التقلص بشكل طبيعي.فقد يمتلئ القلب بالدم، إلا أنه يعجز عن ضخ كمية مماثلة لما يحتوي عليه، إما بسبب ضعف عضلي، أو بسبب خلل في أحد صمامات القلب.ونتيجة لذلك، يتراجع الوارد الدموي الواصل إلى الجسم والرئتين، ويتضخم البطين.

يحدث فشل القلب الناجم عن الخلل الوظيفي الانبساطي بسبب تصلّب عضلة القلب (وخاصة البطين الأيسر)، وقد تزداد ثخانتها بحيث لا يمتلئ القلب بصورة طبيعية بالدم.ونتيجة لذلك، يتراجع الدم باتجاه الأذين الأيسر والأوعية الدموية الرئوية ويُسبب الاحتقان.ولكن رغم ذلك، فقد يكون القلب قادرًا على ضخ نسبة طبيعية من الدَّم الذي يصل إليه (ولكن الكمية الإجمالية للدم الذي يضخه تكون أقل من المستوى الطبيعي).