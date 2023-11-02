ينطوي تصميم الرُّكبة على توفير الحماية الذاتية لها،فهي مُحاطةٌ بشكلٍ كاملٍ بمحفظة المفصَل التي تتمتَّع بمرونةً تكفي للسماح بالحرَكة ولكنها قويَّة بما يكفي لتثبيت المفصل.يُبطِّنُ النَّسيج الزليليّ المحفظةَ، وهو يُفرِزُ السائل الزَّليليّ لتزليق المفصل.يُساعِدُ الغضروف المُقاوِم للبلى، والذي يُغطِّي أطراف عظم الفخذ femur والظنبُوب tibia، على التقليلِ من الاحتِكاك في أثناء الحَركة.تعملُ وسائد من الغضروف هلالية الشكل مثل حشواتٍ بين عظمين، وتُساعِد على توزيع وزن الجسم في المفصل.توفر الأكياس المملوءة بالسائل (الأجرِبة) توسيدًا بين البنى، مثل الظنبوب والوتر المتَّصِل بالرَّضفة (الوتر الرضفيّ patellar tendon).تدعَمُ خمسة أربِطة على جانبي الركبة ومؤخرتها محفظةَ المفصَل وتُضيف إليها المزيد من الثَّبات.وتعملُ الرضفة patella على وِقاية مُقدِّمة المفصَل.