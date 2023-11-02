يختلف جريانُ الدَّم عبر قلب الجنين مقارنةً بجريانه عند الأطفال والبالغين؛حيث إنَّ الدَّم يلتقط الأُكسِجين في الرئتين عند الأطفال والبالغين.لا يتعرض الجنين للهواء.حيث إنه داخل الرحم، ورئتاه منخمصتان وممتلئتان بالسائل الأمنيوسي.وبما أن الجنين لا يتنفس الهواء، يحصل دم الجنين على الأكسجين الذي يمر من الأوعية الدموية للأم إلى المشيمة.يمر دم الجنين الغني بالأكسجين الموجود في المشيمة عبر الأوعية الدموية في الحبل السري ويدخل إلى قلب الجنين.تكون كمية الدم التي تمر عبر الرئتين صغيرة.تتجاوز بقية الدم الرئتين من خلال التدفق عبر طريقين مختصرين (تحويلتين):