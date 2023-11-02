في التهاب الشغاف العدوائيّ، يمكن للعدوى أن تصيب بطانة القلب، وصمامات القلب، وأيَّة مناطق ذات وصلاتٍ غير طبيعيَّة بين حُجيرات القلب أو أوعيته الدمويَّة (عيوب القلب الخلقيَّة).تُظهر الصورة في الجهة العلوية اليمنى صمامًا متراليًا طبيعيًا، يمنع تدفق الدم من البطين الأيسر إلى الأذين الأيسر.تُظهر الصورة في الجهة السفلية اليمنى تنبّتات (بكتيريا مترافقة مع جلطات دموية صغيرة) على طيات الصمام المترالي، وهو ما يتفق مع التهاب الشغاف العدوائي.تتداخل التنبّتات والالتهاب في الصمام مع وظيفة الصمام العادية ويمكن أن تسمح بمرور الدم بشكل غير طبيعي من البطين الأيسر إلى الأذين الأيسر.