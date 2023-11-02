الكسور بين المدورين: تحدث هذه الكسور في حدبتي العظم الكبيرتين (المَدوَرين) أسفل عنق عظم الفخذ.بالنسبة لهذه الكسور، قد يجري استخدام برغي ضاغطٍ انزلاقيّ وصفيحة جانبية معدنية.ويمكن استخدام معالجات أخرى، مثل استبدال مفصل الورك، وذلك استنادًا إلى حالة الشخص.