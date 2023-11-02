إصلاحُ الورك المكسُور
يجري إصلاح مفاصل الورك عندما لا يكون الكسر شديدًا جدًا.وتستنِدُ كيفية الإصلاح إلى مكان الكسر في عظم الفخذ:
كسور عنق الفخذ (تحت الرأس): تحدث هذه الكسور في عنق عظم الفخذ.يمكن إدخال دبابيس معدنية لدعم رأس الفخذ.
الكسور بين المدورين: تحدث هذه الكسور في حدبتي العظم الكبيرتين (المَدوَرين) أسفل عنق عظم الفخذ.بالنسبة لهذه الكسور، قد يجري استخدام برغي ضاغطٍ انزلاقيّ وصفيحة جانبية معدنية.ويمكن استخدام معالجات أخرى، مثل استبدال مفصل الورك، وذلك استنادًا إلى حالة الشخص.
ويحافظ إصلاح الورك على مفصل الورك عند الشخص.