يتكون السَّبيل البوليّ من الكلى والحالبين (الأنبوبان اللذان ينقلان البول من الكُلى إلى المَثانة) والمَثانةِ والإحليل (الأنبوب الذي يمر عبره البول إلى خارج الجسم).قد تتعرَّض هذه الأعضَاء إلى إصابة بسبب قوَّة كَليلة (مثلما يحدُث في حوادث اصطدام السيارات أو السقوط)، أو بسبب قوَّة اختِراق (مثلما ينجُم عن الطلقات النارية أو الطعن)،كما قَد تحدُث الإصاباتُ أيضًا من غير قصد في أثناء الجراحة.