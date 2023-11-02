أعضاء السَّبيل البوليّ
يتكون السَّبيل البوليّ من الكلى والحالبين (الأنبوبان اللذان ينقلان البول من الكُلى إلى المَثانة) والمَثانةِ والإحليل (الأنبوب الذي يمر عبره البول إلى خارج الجسم).قد تتعرَّض هذه الأعضَاء إلى إصابة بسبب قوَّة كَليلة (مثلما يحدُث في حوادث اصطدام السيارات أو السقوط)، أو بسبب قوَّة اختِراق (مثلما ينجُم عن الطلقات النارية أو الطعن)،كما قَد تحدُث الإصاباتُ أيضًا من غير قصد في أثناء الجراحة.
في هذه الموضوعات
- لمحةٌ عامةٌ عن السَّبيل البولي
- الكُلى
- لمحة عامة عن اضطرابات ترشيح الكلية
- لمحَة عامَّة عن حالات عدوى السَّبيل البولي (UTIs)
- مقدّمةٌ إلى اضطرابات نُبَيبات الكلى
- مُقدِّمَةٌ في الاضطرابات الخِلقيَّة في نُبَيبات الكُلى
- متلازمةُ بارتر ومتلازمة جيتلمان
- البيلة السيستينيَّة
- داءُ هارتناب
- لمحةٌ عامةٌ عن إصَابة السَّبيل البوليّ والأعضَاء التناسُليَّة
- إصابات الحالب