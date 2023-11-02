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السعال الديكي من دون الديكة

يعاني هذا الطفل من السعال الديكي من دون الديكة.يقتصر ظهور الأعراض النموذجيَّة على حَوالى 50% من الأشخاص المصابين بالقرحة.في هذا التسجيل ، يسعل الطفل من دون أن يتنفس حتى تفريغ رئتيه من الهواء.ثم تتنفس.هناك توقُّف طفيفٌ بين نوبة السُّعال والتنفُّس.في الحالات الشديدة ، قد يكون هذا التوقف في التنفُّس طويلاً بما يكفي لجعل الجلد يتحول إلى اللون الأزرق وقد يكون مهددًا للحياة.

الملف الصوتي من ديفيد دبليو.

في هذه الموضوعات

السعال الديكي من دون الديكة

يعاني هذا الطفل من السعال الديكي من دون الديكة.يقتصر ظهور الأعراض النموذجيَّة على حَوالى 50% من الأشخاص المصابين بالقرحة.في هذا التسجيل ، يسعل الطفل من دون أن يتنفس حتى تفريغ رئتيه من الهواء.ثم تتنفس.هناك توقُّف طفيفٌ بين نوبة السُّعال والتنفُّس.في الحالات الشديدة ، قد يكون هذا التوقف في التنفُّس طويلاً بما يكفي لجعل الجلد يتحول إلى اللون الأزرق وقد يكون مهددًا للحياة.

الملف الصوتي من ديفيد دبليو.

في هذه الموضوعات