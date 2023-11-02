السعال الديكي
يُعاني هذا الطفل من السعال الديكي مع الدَّواء.يقتصر ظهور الأعراض النموذجيَّة على حَوالى 50% من الأشخاص المصابين بالقرحة.في هذا التسجيل ، يسعل الطفل من دون أن يتنفس حتى تفريغ رئتيه من الهواء.ثم ، تتنفس بصوت مرتفع.
الملف الصوتي من ديفيد دبليو.
السعال الديكي
يُعاني هذا الطفل من السعال الديكي مع الدَّواء.يقتصر ظهور الأعراض النموذجيَّة على حَوالى 50% من الأشخاص المصابين بالقرحة.في هذا التسجيل ، يسعل الطفل من دون أن يتنفس حتى تفريغ رئتيه من الهواء.ثم ، تتنفس بصوت مرتفع.
الملف الصوتي من ديفيد دبليو.