مشاكل السَّائل السَّلَوي

الكثير جدًا من السَّائِل الأمنيوسيّ

الكثير جدًا من السَّائِل الأمنيوسيّ

يؤدي وجود الكثير من السَّائِل السَّلوي (مَوَهُ السَّلَى أو الاستسقاء السلوي) إلى تمطُّط الرحم ممَّا يُشكِّل ضغطًا على الحجاب الحاجز للنساء الحوامل.

قد يتجمَّع الكثير من السَّائِل نتيجة الأَسبَاب التالية:

ومع ذلك، يكون السبب مجهولًا في نصف الوقت تقريبًا.

يُمكن أن يُؤدِّي الكثير من السَّائِل السلويّ إلى العديد من المشاكل:

في حالة تمزق الأغشية المبكر، فقد تنفصل المشيمة عن جدار الرحم في وقت مبكر جدًا (تُسمَّى الحالة انفصال المشيمة).