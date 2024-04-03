داءُ انحلال دم الجنين وحديث الولادة

يحدث داء انحلال دم الجنين وحديث الولادة عندما تكون زمرة دم المرأة الحامل سلبية للعامل الريصي وتكون زمرة دم الجنين إيجابية للعامل الريصي.

ويمكن لداء انحلال الدم عند الجنين وحديث الولادة أن يؤدي إلى تخريب كريات الدم الحمراء عند الجنين، ويتسبب أحيانًا في حدوث فقر في الدم يُمكن أن يكون شديدًا.

يجري فحص الجنين الذي يكون دم أمه سلبيًا للعامل الريصي ودم أبيه إيجابيًا للعامل الريصي بشكل دوري لتحري أية أدلة على فقر الدم.

وإذا جرى الاشتباه في فقر الدَّم، يُعطى الجنين نقلًا للدم.

للوقاية من المشاكل عند الجنين، يعطي الأطباء حُقنًا تحتوي على أجسام مُضادة للعامل الريصي للنساء الإيجابيات للعامل الرَّيصي في الدم وذلك في نحو 28 أسبوعًا من عمر الحمل، ومن بعد أية نوبة من نزف ملحوظ، ومن بعد الولادة، ومن بعد خضوعهنَّ إلى إجراءات مُعيَّنة.

قد يكون لدى الجنين من امرأة إيجابية للعامل الريصي عامل ريصي سلبي إذا كان لدى الأب عامل ريصي إيجابي.

هل تعلم...

العامل الرَّيصي هو جزيء موجود على سطح كريات الدَّم الحمراء عند بعض الأشخاص.يكون الدَّم إيجابيًّا للعامل الريصي إذا كان لدى كريات الدَّم الحمراء هذا العامل، وسلبيًّا للعامل الريصي إذا لم يكن لديها هذا العامل.يمكن أن تحدث المشاكل إذا دخل دم الجنين الإيجابي للعامل الريصي إلى مجرى دم امرأة سلبية العامل الريصي.قد يقرر جهاز مناعة المرأة بأن كريات الدَّم الحمراء عند الجنين هي أجسام غريبة ويُنتِجُ أضدَّادًا تُسمَّى أضداد العامل الريصي Rh antibodies، وذلك لتخريب كريات الدم بعامل ريصي إيجابي،ويسمى إنتاج هذه الأضدَّاد بالتَحسِيسٌ للعامل الريصي Rh sensitization.(الأجسام المُضادَّة هي بروتيناتٌ يُنتِجُها الجهازُ المَناعي وتُساعد على الدفاع عن الجسم ضد مواد غريبة).

بالنسبة إلى النساء اللواتي لديهن عامل ريصي سلبي، يمكن أن يحدث التحسيس في أي وقت في أثناء فترة الحمل،ولكن، يكون الوقت الأكثر ميلًا هُوَ موعد الولادة.بالنسبة إلى الحمل عندما يحدث التحسيس لأول مرة، من غير المُحتَمل أن يتأثر الجنين أو المولود الجديد،وحالما يحدث تحسس عند المرأة، تُصبِحُ المشاكل أكثر ميلًا مع كل حملٍ لاحق إذا كان دم الجنين إيجابيًا للعامل الريصي،وفي كل حمل من بعد التحسيس، تنتج المرأة أضدَّادًا للعامل الريصي في وقتٍ مُبكِّر أكثر وبكميات أكبر،

إوذا عَبَرت أضداد العامل الريصي المشيمة إلى الجنين، فإنَّها قد تُخرِّب بعضًا من كريات الدَّم الحمراء عند الجنين،ويسمى هذا التخريب داءُ انحِلاَلِ الدَمِ عند الجنين hemolytic disease of the fetus (كَثرَةُ أَروماتِ الحُمرِ الجَنينِيَّة (erythroblastosis fetalis)، أو عند حديثي الولادة (كَثرَةُ أَرُومَاتِ الحُمرِ الوَلِيدِيَّة erythroblastosis neonatorum).وإذا تخربت كريات الدَّم الحمراء بشكل أسرع ممَّا يستطيع الجنين إنتاج كريات جديدة، يُمكن أن يحدث فقر الدم عند الجنين (وجود عدد قليل جدًا من كريات الدم الحمراء).يمكن لفقر الدم الشديد أن يؤدي إلى وفاة الجنين.

عندما يَجرِي تخريب كريات الدَّم الحمراء، يجري إنتاج صباغ أصفر يُسمى البيليروبين bilirubin،وعندما يُخرَّب الكثير من كريات الدَّم الحمراء، يمكن أن يتراكم البيليروبين داخل الجلد والنسج الأخرى،ونتيجةً لذلك، قد يبدُو جلد حديث الولادة وبياض عينيه بلون أصفر (تُسمَّى الحالة اليرقان jaundice)،وفي الحالات الشديدة، قد يلحق الضَّررُ بالدِّماغ (تُسمَّى الحالة اليرقان النَّووي).

لا يُسبب داء انحلال الدم عند الجنين وحديث الولادة عادةً أية أعراض عند النساء الحوامل.

في بعض الأحيان، لا تتوافق الجزيئات الأخرى الموجودة على كريات الدَّم الحمراء عند المرأة مع تلك الموجودة عند الجنين،ويمكن لعدم التوافق هذا أن يتسبَّب في مشاكل تُشبه ما يحدث في داء انحلال الدم عند الجنين وحديث الولادة

تشخيص داء انحلال الدم عند الجنين وحديث الولادة اختبارات الدم

إذا كان دم المرأة يحتوي على أجسام مُضادة للعامل الريصي، يستخدم الأطباء تخطيط الصدى الدوبلري. في الزيارة الأولى للطبيب في أثناء الحمل، يجري فحص جميع النساء لتحديد زمرة دمهن، وما إذا كان إيجابيًا أو سلبيًا للعامل الريصي، وما إذا كانت لديهن أجسام مضادة للعامل الريصي أو أجسام مضادة أخرى لخلايا الدم الحمراء. عادةً ما يقيم الأطباء خطر التحسس للعامل الريصي عند النساء اللواتي لديهن دم إيجابي العامل الريصي وينتجون أجسامًا مضادة للعامل الريصي على النحو التالي: إذا كان الأبُ متاحًا للخضوع إلى الاختبار، يَجرِي تحديدُ زُمرة دمه.

إذا كان الأب غير مُتاح للاختبار أو إذا خضع للاختبار في السابق ولديه دم بعامل ريصي إيجابي، يمكن إجراء اختبار دموي يسمى اختبار الحمض النووي الجنيني الخالي من الخلايا لتحديد ما إذا كان لدى الجنين دم بعامل ريصي إيجابي.وفي هذا الاختبار، يقوم الأطباء بإجراء اختبار دموي على الأم لتحديد واختبار أجزاء صغيرة من الحمض النووي للجنين تكون موجودةً في دم الأم الحامل بكميات صغيرة جدًا (من بعد 10 إلى 11 أسبوعًا من عمر الحمل عادةً). إذا كان الأب سلبي العامل الريصي، فلا يلزم الأمر إجراء المزيد من الاختبارات. إذا كان الأب إيجابي العامل الريصي، فسوف يقيس الأطباء بشكل دوري مستوى الأجسام المضادة للعامل الريصي في دم الأم.وإذا وصل المستوى إلى نقطة معينة، يزداد خطر فقر الدم عند الجنين؛وفي مثل هذه الحالات، قد يستخدِمُ الأطباءُ تتخطيط الصدى الدوبلري بشكلٍ دوري لتقييم جريان الدَّم في دماغ الجنين،وإذا كان غيرَ طبيعيٍّ، قد يكون الجنين مصابًا بفقر الدَّم.

علاج داء انحلال الدم عند الجنين وحديث الولادة بالنسبة إلى فقر الدم عند الجنين، نقل الدَّم،

الولادة المبكرة أحيانًا إذا كان لدى الجنين دم بعامل ريصي سلبي أو إذا استمرت نتائج الاختبارات في الإشارة إلى أن الجنين لا يعاني من فقر الدم، يمكن أن يستمر الحمل إلى تمامه من دون أية مُعالَجة، وإذا جرى تشخيص فقر الدَّم عند الجنين، يمكن أن يُعطى الجنين نقلًا للدم قبل الولادة من قِبَل اختصاصي في مركز مُتخصِّص بحالات الحمل شديدة الخطورة.في معظم الأحيان، يَجرِي نقل الدَّم من خلال إدخال إبرةٍ في وريدٍ في الحبل السُّرِّي،وتُعطى عمليات نقل دم إضافية عادةً إلى غاية 32 إلى 35 اسبوعًا من عمر الحمل.يستنِدُ التوقيت الدقيق لنقل الدم إلى مدى شدة فقر الدم وكم بلغ الجنين من العمر.يستند توقيت التوليد إلى حالة كل امرأة على حدة. قبلَ أول عملية لنقل الدَّم، غالبًا ما تُعطى النساء الستيرويدات القشريَّة إذا استمرَّ الحمل 23 أسبوعًا أو أكثر.حيث تساعد الستيرويدات القشرية على نضج رئتي الجنين وعلى الوقاية من المُضَاعَفات التي يمكن أن تؤثِّر في الخديج والتي تكون شائعةً. قد يحتاج الصغير إلى عمليات نقل دمٍ إضافية بعد الولادة،وفي بعض الأحيان لا يحتاج إلى نقل الدم إلى غاية الفترة التالية للولادة.