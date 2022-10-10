مقدِّمات الانسمام الحملي (مقدمات الارتعاج) هِيَ حالة جديدة من فرط ضغط الدم أو تفاقم لارتفاع سابق في ضغط الدَّم وتترافق مع فائضٍ من البروتين في البول، وهي تحدث من بعد الأسبوع العشرين من الحمل.الارتعاجُ (الانسمام الحملي) هو اختلاجات تحدث عند النساء اللواتي لديهن انسمام حملي وليس لها سبب آخر.

يمكن أن تتسبَّبَ مقدِّمات الارتعاج في انفصال المشيمة و/أو ولادة الطفل في وقت مبكر جدًّا، ممَّا يزيد من خطر أن الصغير سيتعرض إلى مشاكل بعد الولادة مباشرة.

قد تتورَّم اليدان أو الأصابع أو العنق أو القدمان عند المرأة، وإذا كانت مقدِّمات الارتعاج شديدةً ولم تُعالَج، قد تحدث اختلاجات (ارتعاج أو انسمام حملي) أو ضرر في عضو.

استنادًا إلى شدَّة مقدِّمات الارتعاج، قد تنطوي المعالجة النشاط المُعدَّل (الراحة في السرير) أو دخول المستشفى أو أخذ ادوية لخفض ضغط الدَّم أو توليد الصغير.

تُعطة سلفات المغنيزيوم عن طريق الوريد للوقاية من الاختلاجات أو إيقافها.

مُضَاعَفات الحمل، مثل الانسمام الحملي ومقدمات الانسمام الحملي، هي مشاكل تحدث فقط في أثناء الحمل.وقد تُؤثرُ في المرأة أو الجنين أو كليهما، كما قد تحدُث في أوقاتٍ مُختلفةٍ في أثناء الحمل؛ولكن، يمكن معالجة معظم مُضَاعَفات الحمل بشكلٍ فعَّال.

تحدث مقدِّمات الارتعاج عند حوالى 3 إلى 7٪ من النساء الحوامل،وبالنسبة إلى مقدمات الارتعاج، تترافق زيادة في ضغط الدَّم مع ظهور بروتين في البول (بيلة بروتينية)،يمكن لمقدمات الانسمام الحملي أن تسبب اختلاجات بشكل مفاجئ (انسمام حملي).يحدث الارتعاج عند أقل من 1% من النساء اللواتي لديهن مقدمات ارتعاج شديدة،وإذا لم يُعالَج الارتعاج مباشرةً، يكون قاتلًا عادةً.

تحدث مقدِّمات الارتعاج (مع الارتعاج أو من دونه) بعد 20 أسبوعًا من الحمل من الحمل وعادةً قبل نهاية الأسبوع الأوَّل التالي للولادة.يحدث ربع الحالات بعد الولادة، ويكون ذلك في غضون الأيام الأربعة الأولى عادةً، ولكن في بعض الأحيان بعد 6 أسابيع من الولادة.

هل تعلم...

مُتلازمة هيلب تحدث متلازمة HELLP عند امرأة أو امرأتين من كلِّ 10 نساء لديهن حالات شديدة من مقدمات الارتعاج أو الارتعاج.تتكوَّن مُتلازمة هيلب من الآتي: H انحلال الدَّم hemolysis (تفكُّك كريَّات الدَّم الحمراء)

E ارتفاع مستويات أنزيمات الكبد الكبد، ممَّا يشير إلى تضَرُّر الكبد

انخفاض تعداد الصفيحات، ممَّا يجعل الدَّم أقلَّ قدرة على التَّجلُّط ويزيد من خطر النزف في أثناء المخاض وبعده يحدث ارتفاع في ضغط الدَّم ويكون البروتين موجودًا في البول عند معظم الحوامل التي لديهن متلازمة هيلب، ولكن لا يحدث أي منهما عند بعض النساء.

أسباب الانسمام الحملي ومقدمات الانسمام الحملي لا يُعرف السبب في مقدمات الارتعاج،ولكنَّها أكثر شُيُوعًا بين النساء اللواتي: يُصبحن حوامل لأوَّل مرَّة

لديهنَّ ارتفاع في ضغط الدَّم أو اضطراب في وعاء دموي

لديهن السكري أو حدث لديهن في أثناء الحمل (السُّكَّري الحملي gestational diabetes)

في عمر أصغر من 17 عامًا أو أكبر من 35 عامًا

لديهن قريبات تعرضن إلى مقدمات الارتعاج في السابق

تعرضن إلى مقدمات ارتعاج في حملٍ سابقٍ

يحملن بجنينين أو أكثر (ولادات متعددة)

يكنّ بدينات

يكنّ مصابات بأحد اضطرابات التخثر الدموي، مثل مُتلازمة الأجسام المُضادَّة للشحميَّات الفُسفوريَّة

أعراض الانسمام الحملي ومقدمات الانسمام الحملي لا تظهر أيَّة أعراض عند بعض مريضات مقدمات الارتعاج،وبالنسبة إلى أخريات، تُؤدي مقدِّمات الارتعاج إلى تراكم السوائل (وذمة)، خُصوصًا في اليدين والأصابع والعنق والوجه وحول العينين، ولكن أيضًا في القدمين.وقد لا يكون من الملائم وضع الخواتم في الأصابع،قد تكتسب النساء وزنًا زائدًا بسرعة، وأحيانًا أكثر من 5 باوند في الأسبوع. قد تظهر نقاط حمراء صغيرة (نمشات) على الجلد، ممَّا يشير إلى نزفٍ في الجلد. إذا كانت مقدِّمات الارتعاج شديدةً، يُمكنها أن تسبب ضررًا في الأعضاء، مثل الدماغ أو الكلى أو الرئتين أو القلب أو الكبد.تنطوي أعراض مقدمات الارتعاج الشديدة على: الصُّدَاع الشديد

اضطراب في الرؤية

تَخليط ذهنيّ

منعكسات مفرطة

ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن (فوق الكبد)

الغثيان أو التقيؤ

صعوبة في التنفُّس

نقص في التبوُّل

ارتفاع كبير جدًا في ضغط الدم

السكتة (في حالات نادرة) إذا حدثت مُتلازمة هيلب، قد تُسبِّبُ أعراضًا مماثلة،ويمكن أن تَحدُثَ مُتلازمة هيلب قبل ظهور أعراض مُقدِّمات الارتعاج. إذا كان لدى الحامل صُداع جديد لا يزول أو يتحسن مع دواء أسيتامينوفين أو أصبح من الصعب عليها وضع الخاتم في إصبعها، ينبغي ان تتصل بالطبيب. هل تعلم... قد تُسبب مقدمات الارتعاج بضعة أعراض ملحوظة لبعض الوقت، ثم تتفاقم بشكل مفاجئ وتُسبب اختلاجات (ارتعاج). قد يكون حجم الأطفال صغيرًا بسبب الخلل الوظيفي في المشيمة أو لأنهم وُلِدوا خُدَّجًا،وقد يقضون نحبهم.يكون الصغار الذين ولدتهم أمهات لديهنَّ مقدمات الانسمام الحملي أكثر ميلًا بأربع أو خمس مرات للتعرض إلى مشاكل من بعد الولادة مباشرةً، وذلك بالمقارنة مع الصغار من أمهاتٍ ليس لديهنَّ هذه المضاعفة، وذلك بحسب مقدار التبكير في ولادة الطفل وكم كان يزن الطفل عند الولادة. وفي حالاتٍ نادرة، قد تُؤدي مقدمات الارتعاج إلى انفصال المشيمة في في وقت مبكر جدًا (تُسمَّى الحالة انفصال المشيمة).إذا حدثت مقدِّمات الارتعاج أو انفصال المشيمة، قد يُولَد الصغير في وقت مبكر جدًا، مما يزيد من خطر تعرضه إلى مشاكل من بعد الولادة بفترة وجيزة.

تشخيص الانسمام الحملي ومقدمات الانسمام الحملي التقييم من قبل الطبيب، بما في ذلك قياس ضغط الدم

اختبارات الدَّم والبول يقوم الأطباء بتشخيص مقدمات الارتعاج عندما يكون لدى المرأة: أَعرَاض نموذجية مثل صُّدَاع وتورُّم حول العينين، وخصوصًا تورُّم في اليدين

زيادة ضغط الدَّم في أثناء فترة الحمل

بروتين في البول يُجري الأطبَّاء اختباراتٍ دمويَّة وبوليَّة لتأكيد التشخيص ولتحديد مدى شدَّة مقدِّمات الارتعاج وللتحقق من تضرُّر الأعضاء. كما يقوم الأطباءُ بمراقبة الجنين أيضًا،ويتحققون من معدل ضربات قلب الجنين.يُجرَى تخطيط الصدى للتحقق من علامات أخرى لعافية الجنين، مثل كمية السائل السلوي وحجم الجنين وحركاته وتنفسه وتوتُّر العضلات .