مقدِّمات الانسمام الحملي (مقدمات الارتعاج) هِيَ حالة جديدة من فرط ضغط الدم أو تفاقم لارتفاع سابق في ضغط الدَّم وتترافق مع فائضٍ من البروتين في البول، وهي تحدث من بعد الأسبوع العشرين من الحمل.الارتعاجُ (الانسمام الحملي) هو اختلاجات تحدث عند النساء اللواتي لديهن انسمام حملي وليس لها سبب آخر.
يمكن أن تتسبَّبَ مقدِّمات الارتعاج في انفصال المشيمة و/أو ولادة الطفل في وقت مبكر جدًّا، ممَّا يزيد من خطر أن الصغير سيتعرض إلى مشاكل بعد الولادة مباشرة.
قد تتورَّم اليدان أو الأصابع أو العنق أو القدمان عند المرأة، وإذا كانت مقدِّمات الارتعاج شديدةً ولم تُعالَج، قد تحدث اختلاجات (ارتعاج أو انسمام حملي) أو ضرر في عضو.
استنادًا إلى شدَّة مقدِّمات الارتعاج، قد تنطوي المعالجة النشاط المُعدَّل (الراحة في السرير) أو دخول المستشفى أو أخذ ادوية لخفض ضغط الدَّم أو توليد الصغير.
تُعطة سلفات المغنيزيوم عن طريق الوريد للوقاية من الاختلاجات أو إيقافها.
مُضَاعَفات الحمل، مثل الانسمام الحملي ومقدمات الانسمام الحملي، هي مشاكل تحدث فقط في أثناء الحمل.وقد تُؤثرُ في المرأة أو الجنين أو كليهما، كما قد تحدُث في أوقاتٍ مُختلفةٍ في أثناء الحمل؛ولكن، يمكن معالجة معظم مُضَاعَفات الحمل بشكلٍ فعَّال.
تحدث مقدِّمات الارتعاج عند حوالى 3 إلى 7٪ من النساء الحوامل،وبالنسبة إلى مقدمات الارتعاج، تترافق زيادة في ضغط الدَّم مع ظهور بروتين في البول (بيلة بروتينية)،يمكن لمقدمات الانسمام الحملي أن تسبب اختلاجات بشكل مفاجئ (انسمام حملي).يحدث الارتعاج عند أقل من 1% من النساء اللواتي لديهن مقدمات ارتعاج شديدة،وإذا لم يُعالَج الارتعاج مباشرةً، يكون قاتلًا عادةً.
تحدث مقدِّمات الارتعاج (مع الارتعاج أو من دونه) بعد 20 أسبوعًا من الحمل من الحمل وعادةً قبل نهاية الأسبوع الأوَّل التالي للولادة.يحدث ربع الحالات بعد الولادة، ويكون ذلك في غضون الأيام الأربعة الأولى عادةً، ولكن في بعض الأحيان بعد 6 أسابيع من الولادة.
هل تعلم...
مُتلازمة هيلب
تحدث متلازمة HELLP عند امرأة أو امرأتين من كلِّ 10 نساء لديهن حالات شديدة من مقدمات الارتعاج أو الارتعاج.تتكوَّن مُتلازمة هيلب من الآتي:
H انحلال الدَّم hemolysis (تفكُّك كريَّات الدَّم الحمراء)
E ارتفاع مستويات أنزيمات الكبد الكبد، ممَّا يشير إلى تضَرُّر الكبد
انخفاض تعداد الصفيحات، ممَّا يجعل الدَّم أقلَّ قدرة على التَّجلُّط ويزيد من خطر النزف في أثناء المخاض وبعده
يحدث ارتفاع في ضغط الدَّم ويكون البروتين موجودًا في البول عند معظم الحوامل التي لديهن متلازمة هيلب، ولكن لا يحدث أي منهما عند بعض النساء.
أسباب الانسمام الحملي ومقدمات الانسمام الحملي
لا يُعرف السبب في مقدمات الارتعاج،ولكنَّها أكثر شُيُوعًا بين النساء اللواتي:
يُصبحن حوامل لأوَّل مرَّة
لديهنَّ ارتفاع في ضغط الدَّم أو اضطراب في وعاء دموي
لديهن السكري أو حدث لديهن في أثناء الحمل (السُّكَّري الحملي gestational diabetes)
في عمر أصغر من 17 عامًا أو أكبر من 35 عامًا
لديهن قريبات تعرضن إلى مقدمات الارتعاج في السابق
تعرضن إلى مقدمات ارتعاج في حملٍ سابقٍ
يحملن بجنينين أو أكثر (ولادات متعددة)
يكنّ بدينات
يكنّ مصابات بأحد اضطرابات التخثر الدموي، مثل مُتلازمة الأجسام المُضادَّة للشحميَّات الفُسفوريَّة
أعراض الانسمام الحملي ومقدمات الانسمام الحملي
لا تظهر أيَّة أعراض عند بعض مريضات مقدمات الارتعاج،وبالنسبة إلى أخريات، تُؤدي مقدِّمات الارتعاج إلى تراكم السوائل (وذمة)، خُصوصًا في اليدين والأصابع والعنق والوجه وحول العينين، ولكن أيضًا في القدمين.وقد لا يكون من الملائم وضع الخواتم في الأصابع،قد تكتسب النساء وزنًا زائدًا بسرعة، وأحيانًا أكثر من 5 باوند في الأسبوع.
قد تظهر نقاط حمراء صغيرة (نمشات) على الجلد، ممَّا يشير إلى نزفٍ في الجلد.
إذا كانت مقدِّمات الارتعاج شديدةً، يُمكنها أن تسبب ضررًا في الأعضاء، مثل الدماغ أو الكلى أو الرئتين أو القلب أو الكبد.تنطوي أعراض مقدمات الارتعاج الشديدة على:
الصُّدَاع الشديد
اضطراب في الرؤية
تَخليط ذهنيّ
منعكسات مفرطة
ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن (فوق الكبد)
الغثيان أو التقيؤ
صعوبة في التنفُّس
نقص في التبوُّل
ارتفاع كبير جدًا في ضغط الدم
السكتة (في حالات نادرة)
إذا حدثت مُتلازمة هيلب، قد تُسبِّبُ أعراضًا مماثلة،ويمكن أن تَحدُثَ مُتلازمة هيلب قبل ظهور أعراض مُقدِّمات الارتعاج.
إذا كان لدى الحامل صُداع جديد لا يزول أو يتحسن مع دواء أسيتامينوفين أو أصبح من الصعب عليها وضع الخاتم في إصبعها، ينبغي ان تتصل بالطبيب.
هل تعلم...
قد تُسبب مقدمات الارتعاج بضعة أعراض ملحوظة لبعض الوقت، ثم تتفاقم بشكل مفاجئ وتُسبب اختلاجات (ارتعاج).
قد يكون حجم الأطفال صغيرًا بسبب الخلل الوظيفي في المشيمة أو لأنهم وُلِدوا خُدَّجًا،وقد يقضون نحبهم.يكون الصغار الذين ولدتهم أمهات لديهنَّ مقدمات الانسمام الحملي أكثر ميلًا بأربع أو خمس مرات للتعرض إلى مشاكل من بعد الولادة مباشرةً، وذلك بالمقارنة مع الصغار من أمهاتٍ ليس لديهنَّ هذه المضاعفة، وذلك بحسب مقدار التبكير في ولادة الطفل وكم كان يزن الطفل عند الولادة.
وفي حالاتٍ نادرة، قد تُؤدي مقدمات الارتعاج إلى انفصال المشيمة في في وقت مبكر جدًا (تُسمَّى الحالة انفصال المشيمة).إذا حدثت مقدِّمات الارتعاج أو انفصال المشيمة، قد يُولَد الصغير في وقت مبكر جدًا، مما يزيد من خطر تعرضه إلى مشاكل من بعد الولادة بفترة وجيزة.
تشخيص الانسمام الحملي ومقدمات الانسمام الحملي
التقييم من قبل الطبيب، بما في ذلك قياس ضغط الدم
اختبارات الدَّم والبول
يقوم الأطباء بتشخيص مقدمات الارتعاج عندما يكون لدى المرأة:
أَعرَاض نموذجية مثل صُّدَاع وتورُّم حول العينين، وخصوصًا تورُّم في اليدين
زيادة ضغط الدَّم في أثناء فترة الحمل
بروتين في البول
يُجري الأطبَّاء اختباراتٍ دمويَّة وبوليَّة لتأكيد التشخيص ولتحديد مدى شدَّة مقدِّمات الارتعاج وللتحقق من تضرُّر الأعضاء.
كما يقوم الأطباءُ بمراقبة الجنين أيضًا،ويتحققون من معدل ضربات قلب الجنين.يُجرَى تخطيط الصدى للتحقق من علامات أخرى لعافية الجنين، مثل كمية السائل السلوي وحجم الجنين وحركاته وتنفسه وتوتُّر العضلات .
علاج الانسمام الحملي ومقدمات الانسمام الحملي
الإقامة في المستشفى عادةً، وأحيانًا أدوية لمعالجة لارتفاع ضغط الدَّم
الولادة، وذلك استنادًا إلى شدَّة مقدِّمات الارتعاج وحالة العافية وعمر الجنين
في بعض الأحيان سلفات المغنيزيوم للوقاية من الاختِلاجَات أو إيقافها
يجري إدخال معظم النساء المصابات بمقدمات الانسمام الحملي وجمع النساء المصابات بالانسمام الحملي إلى المستشفى.وغالبًا ما يجري إدخال النساء اللواتي لديهن حالات شديدة من مقدمات الارتعاج أو الارتعاج إلى وحدة الرعاية الخاصة أو وحدة العناية المركزة (ICU).
تُعدُّ الولادة أفضل مُعالَجة لمقدمات الارتعاج، ولكن ينبغي على الأطباء تقييم خطر الولادة المبكرة بالمقارنة مع شدَّة مقدمات الارتعاج وعافية الجنين (على سبيل المثال، ما إذا كان ينمو بشكل طبيعي أو بشكل مضطرب).
وعند الحاجة، تجري أولًا معالجة النساء بأدويةٍ لخفض ضغط الدَّم وأدويةٍ للسيطرة على الاختلاجات.ثم يجري توليدهنَّ في أقرب وقتٍ ممكن عادةً في الحالات التالية:
استمرَّ الحمل لديهن لمدة 37 أسبوعًا أو أكثر
لديهن ارتعاج
لديهن مقدِّمات ارتعاج شديدًةً إذا استمر الحمل لمدة 34 اسبوعًا او اطول
لديهن ضرر متفاقم في عضو
لديهن مُتلازمة هيلب
مشاكل عند الجنين
عند إمكانية تأجيل الولادة بأمان في حالات الحمل التي تقل عن 34 أسبوعًا، تُعطى النساء ستيرويدات قشرية للمساعدة على أن تنضج رئتا الجنين.قد تُعطى الستيرويدات القشرية خلال الأسبوع 34 إلى 36 من الحمل إذا لم تحصل النساء عليها في وقت أبكر من الحمل وكانت لديهنَّ علامات حيويَّة مستقرة.
مُقدِّمات الارتعاج التي لا تُسبب أعراضًا شديدةً
إذا لم تُسبب مقدمات الانسمام الحملي أعراضًا شديدةً وحدثت قبل الأسبوع 37 من الحمل، فيمكن علاج النساء كمريضات عيادات خارجية.ويُنصحن بتعديل نشاطاتهن.فمثلًا، ينصحونهن بالتوقُّف عن العمل إن أمكن والبقاء جالساتٍ معظم اليوم وتجنُّب الشدَّة.كما يجب على هذه الشريحة من النساء مراجعة طبيبهنَّ مرة واحدة على الأقل في الأسبوع أيضًا،
ولكن يجري إدخال معظم النساء اللواتي لديهن مقدمات الارتعاج إلى المستشفى، وفي البداية على الأقل،وفي المستشفى، تجري مراقبتهن عن كثب للتأكد من أن المرأة لا تواجه مع جنينها خطر المشاكل الشديدة.قد تكون هؤلاء النساء قادرات على العودة إلى المنزل، ولكن ينبغي تقييمهنَّ بشكلٍ متكرر من قبل الطبيب.إذا عُدن للمنزل، ينبغي عليهن زيارة الطبيب في عيادته من أجل الخضوع إلى اختبار غير إجهادي للجنين ولمرتين في الأسبوع على الأقل،وينطوي هذا الاختبار على مراقبة معدل ضربات قلب الجنين إلكترونيًا بينما يكون الجنين ثابتًا وعندما يتحرك.يجري قياس كمية السائل السلوي لمرة واحدة على الأقل في الأسبوع.تُستخدَم اختبارات دمويَّة لتقييم مقدمات الارتعاج لمرة في الأسبوع عادةً.
إذا لم تُصبح مقدمات الارتعاج شديدةً، يجري تحريض المخاض عادةً ويجري توليد الصغير في 37 أسبوعًا من عمر الحمل.
الحالات الشديدة من الانسمام الحملي ومقدمات الانسمام الحملي
حالما يَجرِي تشخيص حالة شديدة من الانسمام الحملي، تُعطَى النساءُ سلفات المغنيزيوم عن طريق الوريد للوقاية من الاختِلاجَات أو إيقافها.إذا كانت النساء يعانين من حالة شديدة من مقدمات الانسمام الحملي، فقد يُعطين سلفات المغنيزيوم عن طريق الوريد للوقاية من الاختِلاجَات أو إيقافها.
إذا حدثت للنساء اختِلاجَات من بعد أخذ سلفات المغنيزيوم، يُعطيهن الأطباءُ دواءً مُضادُّا للاختلاجات (الديازيبام diazepam أو لورازيبام lorazepam) عن طريق الوريد.كما قد تُعطَى النساء دواءً لخفض ضغط الدَّم أيضًا (هيدرالازين أو لابيتالول)،ويُعطى هذان الدواءان عن طريق الوريد.
قد يجري توليد الصغير عن طريق الولادة القيصريَّة، وهي الطريقة الأسرع، إلا إذا كان عنق الرحم متوسعًا بما يكفي لحدوث ولادة مهبليَّة سريعة.تُقلل الولادة الفوريَّة من خطر حدوث مُضَاعَفاتٍ عند المرأة وعند الجنين.إذا استمر الحمل 34 أسبوعًا على الأقل وجرى تشخيص مقدمات ارتعاج شديدة، ينصحُ الأطباءُ بالولادة.
قبلَ الأسبوع الرابع والثلاثين، قد تجري مراقبة النساء، وعادةً في المستشفى، إذا رأى الأطباءُ أنَّ هذه الطريقة آمنة،وفي مثل هذه الحالات، قد يجري إعطاء الستيرويدات القشرية للمساعدة على نضوج رئتي الجنين.
إذا حدثت مُتلازمة هيلب، يجري توليد الصغير مباشرةً، بغض النظر عن مدَّة الحمل.
بعد الولادة
بعد الولادة، تُعطى النساء اللواتي كان لديهن مقدمات الارتعاج أو الارتعاج سلفات المغنيزيوم لمدة 24 ساعة ويُراقبنَ عن كثب لأنهنَّ يُواجهن زيادةً في خطر الاختلاجات،وقد تعطى سلفات المغنيزيوم أو لا تُعطى للنساء اللواتي ليست لديهن حالات شديدة من مقدمات الارتعاج.
بعدَ أن تنتهي النساء من أخذ سلفات المغنيزيوم أو إذا لم يأخذنها، يُمكنهنَّ استئناف نشاطاتهن بالكمية التي في مقدروهن تحملها.
يستنِدُ طول الإقامة في المستشفى إلى ما إذا حدثت مُضاعفات،وتتحسن حالات معظم النساء الحوامل بعد الولادة، ويمكنهنَّ العودة إلى المنزل في غضون يومين من بعد الولادة المهبلية أو بعد 3 إلى 4 أيام من الولادة القيصريَّة عادةً.قد تحتاج بعض النساء إلى أخذ الأدوية الخافضة للضغط طيلة فترة الأسابيع الستة التالية للولادة أو جزء منها فترة ما بعد الولادة)، وذلك استنادًا إلى مدى ارتفاع ضغط الدم لديهن.
ينبغي على معظم النساء اللواتي تعرضن إلى مقدمات الارتعاج أو الارتعاج مراجعة الطبيب كل أسبوع إلى أسبوعين من بعد الولادة بالإضافة إلى الزيارة الروتينية بعد 6 أسابيع من الولادة.إذا كانت نتائج أية من اختبارات الدَّم أو البول غير طبيعية، ينبغي تكرار الاختبارات في الزيارة بعد 6 أسابيع من الولادة.إذا كانت النتائج غير طبيعية بشكلٍ باستمرار، قد تجري إحالة النساء إلى اختصاصيّ.
إذا استمرَّ ضغطُ الدَّم مرتفعًا في الفترة بين 6 إلى 8 أسابيع من بعد الولادة، قد تكون المشكلة هي ارتفاع ضغط الدم المزمن،وفي مثل هذه الحالات ، ينبغي على النساء زيارة اختصاصي الطب الباطني أو طبيب الرعاية الأولية.
بالنسبة إلى حالات الحمل في المستقبل، يمكن أن يؤدي أخذ جرعة منخفضة من الأسبرين (أسبرين الصغار) لمرة واحدة في اليوم ابتداءً من الثلث الأول من الحمل إلى التقليل من خطر عودة مقدمات الارتعاج.