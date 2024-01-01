يحدث عُسر الولادة الكتفي (shoulder dystocia) عندما يكون أحد كتفي الجنين منحشر عند عظم العانة أو العجز عند المرأة في أثناء الولادة، وبالتالي يصبح المولود عالقًا في قناة الولادة.

في عسر الولادة الكتفي، يخرج رأس الجنين ولكن كتفاه ينحشران عند عظم العانة أو العجز للمرأة.وبالتالي، ينسحب الرأس بقوَّةٍ في الاتجاه المعاكس نحو الفتحة المهبلية.لا يستطيع الطفل التنفس بسبب ضغط قناة الولادة على الصدر والحبل السري.ونتيجة لذلك، تنقص مستويات الأكسجين في دم الطفل، ويواجه خطر الإصابة أو الوفاة.

لا يُعدُّ عسر الولادة الكتفي من الحالات الشائعة، لكنه أكثر شُيُوعًا عند وجود أيٍّ ممَّا يلي :

جنين بحجم كبير جدًا

مخاض صعب، أو طويل، أو سريع

الولادة بمساعدة جهاز الشفط أو الملقط وذلك لأنَّ رأس الجنين لم يتحرك بالكامل نحو الأسفل في الحوض.

البدانة

داء السكَّري

ولادة سابقة لطفل بعُسر الولادة الكتفي

يحاول الطبيب عند حدوث عسر الولادة الكتفي الإسراع في استعمال تقنيات مختلفة لتحرير الكتف بحيث يمكن توليد الطفل عن طريق المهبل.يمكن إجراء بضع الفرج (شقٌّ يُوسِّع فتحة المهبل) للمساعدة على الولادة.

إذا كانت هذه التقنيَّات غير ناجحة، فقد يجري دفع الطفل مرة أخرى إلى المهبل وتوليده من خلال الولادة القيصرية.

يزيد عسر الولادة الكتفي من خطر المشاكل والموت عند الجنين.قد تتكسر عظام المولود عند الولادة، وهو ما قد يُلحق الضرر بالضفيرة العضدية (شبكة الأعصاب التي ترسل إشارات من الحبل الشوكي إلى الكتفين، والذراعين، واليدين).قد تكون المرأة الحامل أيضًا أكثر ميلًا للتعرض للمشاكل مثل