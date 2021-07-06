الوضعيَّة والمجيء غير الطبيعي للجنين

في المجيء المقعدي، يكون مجيء الإليتين أو في بعض الأحيان القدمين أولًا.يحدث المجيء المقعدي breech presentation في 3 - 4٪ من حالات الولادة التي اكتملت فترة الحمل فيها.تأتي هذه الوضعيَّة في المرتبة الثانية من حيث الشيوع لوضعيات المجيء غير الطبيعية.

عندما تكون الولادة عن طريق المهبل، يكون الأطفال الذين تبرز إليتيهم أولًا أكثر عرضةً للإصابة من أولئك الذين يُقدِّمون الرأس أولاً.يمكن أن تحدث مثل هذه الإصابات قبل أو أثناء أو بعد الولادة.حتى أنَّ المولود قد يتوفَّى.تنخفض فرصة حدوث مضاعفات عند معرفة أنَّ المجيء مقعديٌّ قبل المخاض أو الولادة.

تزداد فرصة حدوث المجيء المقعدي في الظروف التالية:

بدء المخاض في وقتٍ مُبكِّرٍ جدًّا (الولادة المُبكِّرة).

شكل الرحم غير طبيعي أو احتوائه على نسج غير طبيعية مثل الأورام الليفيَّة.

وجود عيب خِلقي عند الجنين.

يمكن للطبيب في بعض الأحيان أن يُبدِّل وضعيَّة الجنين ليُقدِّم رأسه أولًا بالضغط على بطن المرأة قبل بَدء المخاض، وذلك بعد الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل عادةً.تُعطى بعض النساء دواءً (مثل تيربوتالين terbutaline) لمنع بدء المخاض في وقت مبكر جدًّا.قد تحدث مشاكل إذا بدأ المخاض والجنين في وضعية المجيء المقعدي.

قد لا يكون اتساع الممر الذي قامت بتشكيله الإليتين في قناة الولادة كبيرًا بما يكفي لمرور للرأس (والذي ينبغي أن يكون أوسع).وكذلك، عندما يتبع الرأس الإليتين يتعذَّر تغيير وضعيَّته للمرور من خلال قناة الولادة، كما هي العادة.وبالتالي، فقد تجري ولادة جسم المولود مع بقاء رأسه محشورًا داخل المرأة.عندما ينحشر رأس الطفل فإنَّه يضغط على الحبل السري في قناة الولادة بحيث يمكن أن تصل كمية قليلة من الأكسجين إلى الجنين.يُعدُّ تضرُّر الدماغ النَّاجم عن نقص الأكسجين أكثر شيوعًا بين الأطفال الذين تبرز إليتيهم أولًا مقارنةً بأولئك الذين تبرز رؤوسهم أولاً.

يمكن أن تحدث هذه المشاكل بشكلٍ أكثرَ تكرارًا في الولادة الأولى لأنَّ أنسجة المرأة لم تتمطَّط في الولادات السابقة.ونتيجةً لوجود فرصةٍ لحدوث إصابةٍ عند المولود أو لوفاته، فإنَّه يُفَضَّل إجراء ولادة قيصرية عندما يكون الجنين في المجيء المقعدي إلَّا إذا كان الطبيب يتمتَّع بخبرةٍ ومهارةٍ مميَّزة في توليد الأطفال الذين يكونون في هذه الوضعيَّة.