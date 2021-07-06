استِئصالُ الرَّحِمِ القَيصَرِيّ cesarean hysterectomy

إذا اكتشف الأطباء وجود حالة المشيمة الملتصقة قبل الولادة، فعادةً ما تُجرى ولادة قيصرية يليها استئصال الرحم (استئصال الرحم القيصري).وللقيام بهذا الإجراء، يُولَّد الطفل قيصريًا أوَّلًا.ثم يجري استئصال الرحم مع بقاء المشيمة في مكانها.يُجرى هذا الإجراء عادةً في الأسبوع الرابع والثلاثين من الحمل تقريبًا.فهو يساعد على منع حدوث خسارة دمويَّة مُهدِّدة للحياة، والتي يمكن أن تحدث عندما تبقى المشيمة متصلة بعد الولادة.إلَّا أنَّ هذا الإجراء يمكن أن يُسبِّبَ مضاعفاتٍ، مثل حدوث نزف غزير.كما يمكن أن تتشكَّل جلطات دمويَّة إذا ما استغرقت العمليَّة الجراحيَّة وقتًا طويلًا أو تطلَّبت الحالة المكوث في السرير لفترة زمنيَّة طويلة بعد ذلك.يمكن أن تنتقل الجلطات الدَّمويَّة من خلال مجرى الدَّم وتُغلق الشريان في الرئتين.ينبغي إجراء استئصال رحم قيصري من قبل جراح خبير وضمن مستشفى مُجهَّزة للتعامل مع المضاعفات.

وإذا كان الإنجاب في المستقبل مهماً للمرأة، يحاول الأطباء الحفاظ على الرحم باستعمال تقنيَّات مختلفة.إلَّا أنَّه لا يمكن استعمال هذه التقنيات إذا كان النزف شديد الغزارة أو من المحتمل أن يكون كذلك (بحسب موضع المشيمة).