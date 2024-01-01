المجيء الجنيني، ووضعية الجنين، واستلقاء الجنين (بما في ذلك المجيء المقعدي)

خلال فترة الحمل، يمكن للجنين أن يتوضع بعدة طرق مختلفة داخل رحم الأم.قد يكون الجنين متجهًا نحو الأعلى أو الأسفل أو مواجهًا لظهر الأم أو بطنها.في البداية، يمكن للجنين التحرك بسهولة أو تغيير وضعيته مع حركة الأم.ولكن مع اقتراب نهاية الحمل يصبح الجنين أكبر حجمًا، ويقل حجم المساحة التي يمتلك فيها حرية الحركة، ويبقى في وضعية واحدة.تؤثر الكيفية التي يتوضع فيها الجنين بشكل كبير على الولادة، وبالنسبة لبعض الوضعيات، تكون الولادة القيصرية أمرًا ضروريًا.هناك مصطلحات طبية تصف بشكل دقيق الكيفية التي يتوضع فيها الجنين، ويساعد تحديد وضع الجنين الأطباءَ على توقع الصعوبات المحتملة في أثناء المخاض والولادة.

يُشيرالمجيء إلى جزء جسم الجنين الذي يقود خروجه من خلال قناة الولادة (يُسمَّى جزء المجيء).عادة ما يقود الرأس الطريق، ولكن في بعض الأحيان تكون الأرداف هي من تقود (الولادة المقعدية)، أو الكتف، أو الوجه.

الوضعية يشير إلى ما إذا كان الجنين يتجه نحو الخلف (وضعية قذالية أمامية) أو إلى الأمام (وضعية قذالية خلفية).القَذال (occiput) هو عظم في مؤخرة رأس الطفل.ولذلك، تُسمَّى الوضعية المواجهة للخلف بالقذالية الأمامية (يواجه الجنين ظهر الأمّ ويتجه نحو الأسفل عندما تستلقي الأم على ظهرها).تُسمى وضعية التوجه نحو الأمام بالوضعية القذالية الخلفية (يواجه الجنين عظم عانة الأم ويتجه نحو الأعلى عندما تستلقي الأم على ظهرها).

تشير وضعية الاستلقاء إلى زاوية الجنين بالنسبة إلى الأم والرحم.قد يكون الاستلقاء العلوي السلفي طبيعيًا (عندما يكون العمود الفقري للطفل موازيًا للعمود للأم، تُسمى طولية)، ولكن في بعض الأحيان يكون الاستلقاء جانبيًا (مستعرضًا) أو بزاوية (مائلة).

بالنسبة إلى هذه الجوانب من وضعية الجنين، تكون الوضعيات الأكثر شيوعًا، وأمانًا، والأسهل بالنسبة للولادة هي التالية:

الرأس أوَّلًا (تُدعى وضعية المجيء الرأسي أو القِمِّي)

المواجهة للخلف (الوضعية الأمامية القذالية)

موازاة العمود الفقري للجنين للعمود الفقري للأم (كذبة طولية)

الرقبة تنحني نحو الأمام مع إمالة الذقن

الذراعان مطويَّتان على الصدر

إذا كان الجنين في وضعيَّة أو هيئة مجيء مختلفة، فقد يكون المخاض أكثر صعوبة، وقد تكون الولادة المهبلية الطبيعية غير ممكنًةً.

قد تحدث تباينات في مجيء الجنين، أو الوضعية، أو الاستلقاء عند حدوث أي منها

الجنين كبير الحجم بالنسبة لحوض الأم (عدم تناسق حجم الجنين والحوض).

شكل الرحم غير طبيعي أو يحتوي على ناميات مثل الأورام الليفيَّة.

وجود عيب خِلقي عند الجنين.

هناك أكثر من جنين واحد (حمل متعدِّد)

وضعيَّة وهيئة مجيء الجنين