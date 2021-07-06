الحمل المديد أو الإِجرار (تَجاوُزُ سِنِّ النُّضج الحَملِيّ)

الحمل المديد postterm pregnancy هو الحمل الذي يستمرُّ لمدَّة 42 أسبوعًا أو أكثر.في الإِجرار ( تَجاوُزُ سِنِّ النُّضج الحَملِيّ) postmaturity تكون المشيمة عاجزةً عن الحفاظ على بيئةٍ صحيَّةٍ للجنين نتيجة استمرار الحمل لفترةٍ طويلة.

في المتوسط، يستمر الحمل 280 يومًا (40 أسبوعًا) بدءًا من اليوم الأول من آخر فترة حيض.لا تحدث أيَّة مشاكل في معظم حالات الحمل التي تصل مدَّتها حتى 41 - 42 أسبوعًا.ولكنَّ استمراره لأكثر من ذلك قد يؤدي إلى حدوث مشاكل نتيجة عجز المشيمة غالبًا عن الاستمرار في توصيل كمية كافية من المواد الغذائيَّة إلى الجنين.تُسمَّى هذه الحالة بالإجرار postmaturity.

تزيد حالات الحمل المديدة من خطر حدوث مشاكل مثل

يمكن استنشاق العِقي قبل أو في أثناء الولادة في بعض الأحيان، ممَّا يتسبَّب بصعوبة التنفُّس لدى الطفل بعد الولادة بفترة قصيرة .يُسمى هذا الاضطراب مُتلازمة شَفطُ العِقي meconium aspiration syndrome

قد يكون لدى الجنين بعد النضج postmature fetus جلد جاف ومتقشِّر، وفرط في نمو الأظافر، وكمية كبيرة من شعر فروة الرأس، وتجاعيد عميقة في راحة اليد وباطن القدم، وقليل من الدهون في الجسم، وجلد مصطبغ باللون الأخضر أو الأصفر بسبب العقي.

هل تعلم...

لتشخيص الحمل المديد، ينبغي على الأطباء تحديد الموعد المتوقع للولادة بدقة.إذا كانت لدى النساء دورات طمث منتظمة، فيمكن للأطباء حساب الموعد المتوقع للولادة استنادًا إلى آخر فترة طمث.ولكن الطريقة الأكثر دقة لتأريخ الحمل هي التصوير بتخطيط الصدى، وخاصة إذا جرى ذلك خلال الأسابيع الإثني عشر الأولى.

تبدأ الاختبارات في الأسبوع الحادي والأربعين عادةً لتقييم حركة الجنين ومعدل ضربات القلب وكمية السائل الأمنيوسي (السائل المحيط بالجنين)، والتي تتراجع بشكل ملحوظ في حالات الحمل التي تجاوزت الأوان.يستعمل الأطبَّاء التصوير بتخطيط الصدى وقد يستعملون جهاز المراقبة الإلكترونيَّة لقلب الجنين لمراقبة حالة الجنين.

يبدأ المخاض (المُحرَّض) إذا كان الجنين يعاني من مشاكل أو إذا انخفضت كميَّة السائل السلوي بشكلٍ كبير.حتى في حالة عدم وجود مشاكل واضحة، فإنَّ الأطباء يفكرون في تحريض المخاض عند الأسبوع الحادي والأربعين.يجري تحريض المخاض بعد الأسبوع 42 عادةً.

وقد توجد حاجةٌ إلى إجراء الولادة القيصريَّة في بعض الأحيان.