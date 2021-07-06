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الحمل المديد أو الإِجرار (تَجاوُزُ سِنِّ النُّضج الحَملِيّ)

حسبJulie S. Moldenhauer, MD, Children's Hospital of Philadelphia
تمت مراجعته ذو القعدة 1442

    الحمل المديد postterm pregnancy هو الحمل الذي يستمرُّ لمدَّة 42 أسبوعًا أو أكثر.في الإِجرار ( تَجاوُزُ سِنِّ النُّضج الحَملِيّ) postmaturity تكون المشيمة عاجزةً عن الحفاظ على بيئةٍ صحيَّةٍ للجنين نتيجة استمرار الحمل لفترةٍ طويلة.

    في المتوسط، يستمر الحمل 280 يومًا (40 أسبوعًا) بدءًا من اليوم الأول من آخر فترة حيض.لا تحدث أيَّة مشاكل في معظم حالات الحمل التي تصل مدَّتها حتى 41 - 42 أسبوعًا.ولكنَّ استمراره لأكثر من ذلك قد يؤدي إلى حدوث مشاكل نتيجة عجز المشيمة غالبًا عن الاستمرار في توصيل كمية كافية من المواد الغذائيَّة إلى الجنين.تُسمَّى هذه الحالة بالإجرار postmaturity.

    تزيد حالات الحمل المديدة من خطر حدوث مشاكل مثل

    يمكن استنشاق العِقي قبل أو في أثناء الولادة في بعض الأحيان، ممَّا يتسبَّب بصعوبة التنفُّس لدى الطفل بعد الولادة بفترة قصيرة .يُسمى هذا الاضطراب مُتلازمة شَفطُ العِقي meconium aspiration syndrome

    قد يكون لدى الجنين بعد النضج postmature fetus جلد جاف ومتقشِّر، وفرط في نمو الأظافر، وكمية كبيرة من شعر فروة الرأس، وتجاعيد عميقة في راحة اليد وباطن القدم، وقليل من الدهون في الجسم، وجلد مصطبغ باللون الأخضر أو الأصفر بسبب العقي.

    هل تعلم...

    • يمكن أن يؤدي استمرار الحمل لفترةٍ تزيد عن 42 أسبوعًا إلى حدوث خللٍ في وظيفة المشيمة، ممَّا قد يُسبِّبُ مشاكلَ للجنين.

    لتشخيص الحمل المديد، ينبغي على الأطباء تحديد الموعد المتوقع للولادة بدقة.إذا كانت لدى النساء دورات طمث منتظمة، فيمكن للأطباء حساب الموعد المتوقع للولادة استنادًا إلى آخر فترة طمث.ولكن الطريقة الأكثر دقة لتأريخ الحمل هي التصوير بتخطيط الصدى، وخاصة إذا جرى ذلك خلال الأسابيع الإثني عشر الأولى.

    تبدأ الاختبارات في الأسبوع الحادي والأربعين عادةً لتقييم حركة الجنين ومعدل ضربات القلب وكمية السائل الأمنيوسي (السائل المحيط بالجنين)، والتي تتراجع بشكل ملحوظ في حالات الحمل التي تجاوزت الأوان.يستعمل الأطبَّاء التصوير بتخطيط الصدى وقد يستعملون جهاز المراقبة الإلكترونيَّة لقلب الجنين لمراقبة حالة الجنين.

    يبدأ المخاض (المُحرَّض) إذا كان الجنين يعاني من مشاكل أو إذا انخفضت كميَّة السائل السلوي بشكلٍ كبير.حتى في حالة عدم وجود مشاكل واضحة، فإنَّ الأطباء يفكرون في تحريض المخاض عند الأسبوع الحادي والأربعين.يجري تحريض المخاض بعد الأسبوع 42 عادةً.

    وقد توجد حاجةٌ إلى إجراء الولادة القيصريَّة في بعض الأحيان.

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    محفوظة لشركة© 2024محفوظة لشركة Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA والشركات التابعة لها. جميع الحقوق محفوظة.