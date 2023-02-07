الكيسات المبيضية والكتل المبيضية الحميدة الأخرى

تنطوي حالاتُ النُّمو المبيضيَّة غير السرطانيَّة (الحميدة) على الكيسات (الكيسات الوظيفيَّة بشكلٍ رئيسي) والكتل، بما في ذلكوالأورام غير السرطانية.
لا تتسبَّب معظمُ الكيسات غير السرطانية والأورام في ظهور أيَّة أعراض، ولكنَّ بعضها يُسبِّبُ ألمًا أو ضغطًا في منطقة الحوض.
يمكن للأطبَّاء اكتشاف حالات النُّمو في أثناء فحص الحوض، ثم بالتصوير بتخطيط الصدى لتأكيد التَّشخيص.
تختفي بعضُ الكيسات من تلقاء نفسها.
يمكن اسنئصالُ الكيسات أو الأورام من خلال شِقٍّ صغير أو أكثر أو شِقٍّ واحدٍ كبيرٍ في البطن، كما ينبغي استئصالُ المبيض المصاب في بعض الأحيان.
VERONIKA ZAKHAROVA/SCIENCE PHOTO LIBRARY
الكيساتُ المبيضيَّة هي أكياسٌ مملوءة بسائل تتشكَّل داخل المبيض أو عليه.تكون هذه الكيساتُ شائعةٌ نسبيًّا.ويكون معظمُها غيرَ سرطانيٍّ (حميد)، وتزول من تلقاء نفسها.يزداد احتمال حدوث سرطان المبيض عندَ النساء اللواتي تجاوزت أعمارهنَّ 50 عامًا.
الكيساتُ المبيضية الوظيفيَّة
تتكوَّن الكيساتُ الوظيفيَّة من أجواف مليئة بسائل (جُريبات) في المَبيضين.يحتوي كلُّ جُريب على بيضة واحدة.يقوم أحدُ الجُريبات خلال كلِّ دورةٍ شهريَّة بتحرير بيضةٍ واحدةٍ عادةً، ثمَّ يختفي بعدَ ذلك.ولكن، قد يستمرُّ الجُريبُ في التَّضخُّم إذا لم تتحرَّر البيضة، ممَّا يؤدي إلى تشكيل كيسةٍ أكبر حجمًا.
تظهر كيسة لدى حوالى ثلث النساء ما قبل سن اليأس.ومن النَّادر ظهورُ كيساتٍ وظيفيَّة بعدَ سنِّ الطمث.
يوجد نوعان من الكيسات الوظيفيَّة:
الكيسات الجُرَيبيَّة follicular cysts : تتشكَّل هذه الكيسات مع تخلّق البيوض في الجريبات.
كيسات الجسم الأصفر corpus luteum cysts : تتخلّق هذه الكيسات من البُنية التي تتشكَّل بعدَ تمزُّق الجُريب، وتحرُّر البيضة التي يحتويها.تُسمَّى هذه البُنيةُ الجسمَ الأصفر.ويمكن أن تنزفَ كيساتُ الجسم الأصفر، ممّا يؤدي إلى انتفاخ المبيض، أو قد تتمزّق.وعند تمزُّق الكيسة، تتسرَّب السوائلُ إلى أحيازٍ في البطن (جوف البطن)، وقد تُسبِّبُ ألمًا شديدًا.
يكون قُطرُ معظم الكيسات الوظيفيَّة أقلَّ من 1.5 سم.ولكن، يصل قُطرُ عددٍ قليل منها إلى 5 سم أو يتجاوزه.
تزول الكيساتُ الوظيفيَّة من تلقاء نفسها بعدَ بضعة أيامٍ أو أسابيع عادةً.
الأورام المبيضيَّة الحميدة
تنمو الأورام المبيضيَّة غير السرطانيَّة (الحميدة) ببطءٍ عادةً، ونادرًا ما تصبح سرطانيَّة.تنطوي الأنواعُ الأكثر شُيُوعًا منها على ما يلي:
الأوَرَام المَسخِيَّة الحَمِيدة (الكيسات الشبيهة بالجلد): تتخلّق هذه الأورامُ عادةً من الطبقات النسيجيَّة الثلاثة في المضغة (تسمّى الطبقات الخلويَّة الجنسيَّة أو الجنينية).تتشكَّل جميعُ الأعضاء من هذه الأنسجة.وبذلك، قد تحتوي الأورامُ المَسخيَّة على أنسجةٍ من بُنىً أخرى، مثل الأعصاب والغدد والجلد.
الأورام اللِّيفيَّة fibromas: هذه الأورامُ هي كتلٌ صلبة تتألف من النسيج الضام (الأنسجة التي تجمع البُنى مع بعضها بعضًا).تكون الأورامُ اللِّيفيَّة بطيئة النُّمو، ويكون قطرها أقلّ من 7 سم عادةً.تقتصر الإصابةُ على جانبٍ واحدٍ عادةً.
الأورام الغُدِّيَّة الكيسيَّة cystadenomas: تنشأ هذه الكيسات المملوءة بسائلٍ من سطح المبيض، وتحتوي على بعض الأنسجة من الغُدد في المبيضين.
الأعراض
لا تتسبَّبُ معظمُ الكيسات الوظيفيَّة وأورام المبيض غير السَّرطانيَّة في ظهور أيَّة أعراض.ولكنَّ بعضها يُسبِّبُ ألمًا كليلًا أو حادًا في الحوض بشكلٍ متقطع.وتسبب في بعض الأحيان شذوذات طمثية.يشعر عدد قليل من النساء بالألم في عمق البطن في أثناء النشاط الجنسي.
تُنتجُ بعضُ الكيسات هرموناتٍ تؤثِّر في الدَّورة الشهريَّة.ونتيجة لذلك، قد تكون الدوراتُ الشهرية غيرَ منتظمة أو أشدَّ غزارةً من المعتاد.قد يظهر تبقيع Spotting بين فترات الحيض.ويمكن أن تُسبِّب هذه الكيسات نزفًا مهبليًا عندَ النساء بعدَ سن اليأس.
وقد يؤدي حدوثُ نزفٍ في كيسات الجسم الأصفر إلى الشعور بألمٍ أو بإيلامٍ في منطقة الحوض.
يحدث ألمٌ بطنيٌّ شديدٌ ومفاجئ في بعض الأحيان نتيجة تسبُّب الكيسة أو الكتلة الكبيرة في حدوث انفتالٍ في المبيض (اضطراب يُسمَّى انفتال المُلحقات adnexal torsion).
في حالات نادرة، يتراكم السائل في البطن (استسقاء) أو حول الرئتين (انصباب جنبي) عند النساء المصابات بالأورام الليفية أو سرطان المبيض.يسمى هذا المزيج من الأورام الليفية، والاستسقاءات، والانصباب الجنبي بمُتلازمة بوتر ميغز (Meigs syndrome).وقد يُسبِّبُ الاستسقاءُ شعورًا بالضَّغط أو بالثِّقَل في البطن.
التَّشخيص
فحص الحوض
التصوير بتخطيط الصدى
اختِبارات الدم في بعض الأحيان
يكتشف الأطباءُ الكيساتُ أو الأورام في أثناء فحص الحوض الروتيني أحيانًا.ويشتبهون في وجودها وفقًا للأعراض في بعض الأحيان.تُكتَشف معظمُ هذه الأورام عند إجراء اختبار تصوير (مثل التصوير بالصَّدى)، وذلك عند إجرائه لسببٍ آخر.
يُجرى التصوير بتخطيط الصدى باستعمال جهاز تخطيط الصدى الذي يُدخَلُ في المهبل (تخطيط الصدى عن طريق المهبل) لتأكيد التَّشخيص.
ويُجرى اختِبارُ الحمل لاستبعاد وجود حمل، بما في ذلك الحملُ المتوضّع خارج الرحم (الحمل المُنتَبِذ).
إذا كان التصويرُ يشير إلى أنَّ النُّموَّ قد يكون سرطانيًّا أو في حال وجود استسقاء، فيقوم الأطبَّاءَ باستئصال النمو وفحصه تحت المجهر.يمكن استعمال منظار البطن laparoscope من خلال شقٍّ صغيرٍ تحت السرة مباشرةً لفحص المبيضين وإزالة النموّ.
إذا اشتبه الأطباء بسرطان المبيض، فيجرون اختباراتٍ دمويَّة للتَّحرِّي عن وجود مواد تُسمَّى واسِمات الورم tumor markers التي قد تظهر في الدَّم، أو قد تزداد عند وجود بعض أنواع السَّرطان.إلَّا أنَّ هذه الاختبارات لا تكون موثوقة لوضع التشخيص.وتكون أكثر فائدة في مراقبة استجابة النساء المصابات بسرطان المبيض للعلاج
المُعالجَة
بالنسبة لبعض الكيسات، ينبغي إجراء مراقبة منتظمة باستخدام التصوير بالأمواج فوق الصوتية عبر المهبل
الجراحة في بعض الأحيان
الكيسات المبيضيَّة
إذا كان قُطرُ الكيسات المبيضيَّة أقلّ من حوالى 5 سم، فإنَّها تزول من تلقاء نفسها عادةً.يُجرى التصويرُ بتخطيط الصدى عبر المهبل لمعرفة ما إذا كانت تختفي.
إذا كانت الكيسة أطولَ من حوالى 2 إنش (5 سم) ولم تختفِ، فقد يكون من الضروري استئصالها.وإذا تعذَّر استبعادُ احتمال الإصابة بالسرطان، فينبغي استئصال المبيض.تُستأصل الكيسات السرطانيَّة بالإضافة إلى المبيض المُصاب والبوق الرَّحمي.بالنسبة لبعض الكيسات الكبيرة إذا لم تكن تحمل سمات السرطان، فقد تكون مراقبتها بتخطيط الصدى عبر المهبل هي كل ما هو مطلوب.
الأورام المبيضيَّة
تحتاج الأورامُ الحميدة، مثل الأورام الليفية والأورام الغُدِّيَّة الكيسيَّة، إلى المُعالجة.
إذا بدا أن الورم سرطاني، فينبغي إجراء جراحة لتقييم الورم ولاستئصاله إن أمكن ذلك.يُنفذ واحد من الإجراءات التالية:
تنظير البطن
فتح البطن
يحتاج تنظيرُ البطن إلى إجراء شِقٍّ صغيرٍ أو أكثر في البطن.يُجرَى ذلك في المُستشفى، ويحتاج إلى تخديرٍ عام عادةً.ولكن، ليس من الضروري أن تبيتَ المرأة في المستشفى.
يُعَدُّ فتحُ البطن إجراءًا مشابهًا، ولكنَّه يحتاج إلى شِقٍّ أكبر والمبيتَ في المستشفى.
يختلف اختيارُ الإجراء المُستَعمَل باختلاف حجم النُّموِّ الخاضع للمعالجة ومدى إصابة الأعضاء الأخرى.
إذا كان ذلك ممكنًا من الناحية التقنية، يهدف الأطباءُ إلى الحفاظ على المبيضين عن طريق استئصال الكيسة فقط.
يُعدُّ استئصالُ المبيض المصاب ضروريًّا في الحالات التالية:
الأورام الليفيَّة أو الأورام الصلبة الأخرى إذا كان الورمُ لا يمكن إزالته عن طريق استئصال المثانة
الوَرَم الغُدِّيّ الكيسِيّ
الأورام المَسخيَّة الكيسيَّ، التي تكون أصغر من 10 سم عادةً
الكيساتُ التي يتعذَّر فصلها جراحيًّا عن المبيض
معظم الكيسات التي تحدث عندَ النساء بعدَ سنّ اليأس، التي تكون أكبر من حوالى بوصتين