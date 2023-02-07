الكيسات المبيضية والكتل المبيضية الحميدة الأخرى

تتكوَّن الكيساتُ الوظيفيَّة من أجواف مليئة بسائل (جُريبات) في المَبيضين.يحتوي كلُّ جُريب على بيضة واحدة.يقوم أحدُ الجُريبات خلال كلِّ دورةٍ شهريَّة بتحرير بيضةٍ واحدةٍ عادةً، ثمَّ يختفي بعدَ ذلك.ولكن، قد يستمرُّ الجُريبُ في التَّضخُّم إذا لم تتحرَّر البيضة، ممَّا يؤدي إلى تشكيل كيسةٍ أكبر حجمًا.

تظهر كيسة لدى حوالى ثلث النساء ما قبل سن اليأس.ومن النَّادر ظهورُ كيساتٍ وظيفيَّة بعدَ سنِّ الطمث.

يوجد نوعان من الكيسات الوظيفيَّة:

الكيسات الجُرَيبيَّة follicular cysts : تتشكَّل هذه الكيسات مع تخلّق البيوض في الجريبات.

كيسات الجسم الأصفر corpus luteum cysts : تتخلّق هذه الكيسات من البُنية التي تتشكَّل بعدَ تمزُّق الجُريب، وتحرُّر البيضة التي يحتويها.تُسمَّى هذه البُنيةُ الجسمَ الأصفر.ويمكن أن تنزفَ كيساتُ الجسم الأصفر، ممّا يؤدي إلى انتفاخ المبيض، أو قد تتمزّق.وعند تمزُّق الكيسة، تتسرَّب السوائلُ إلى أحيازٍ في البطن (جوف البطن)، وقد تُسبِّبُ ألمًا شديدًا.

يكون قُطرُ معظم الكيسات الوظيفيَّة أقلَّ من 1.5 سم.ولكن، يصل قُطرُ عددٍ قليل منها إلى 5 سم أو يتجاوزه.

تزول الكيساتُ الوظيفيَّة من تلقاء نفسها بعدَ بضعة أيامٍ أو أسابيع عادةً.