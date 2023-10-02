لمحة عامّة عن سرطانات الجهاز التناسلي الأنثوي

يمكن أن تحدثَ السرطاناتُ في أيِّ جزءٍ من الجهاز التناسلي الأنثوي - الفرج أو المهبل أو عنق الرَّحم أو الرَّحم أو البوقين الرَّحميين أو المبيضين.وتُسمَّى هذه السرطاناتُ بالسَّرطانات النسائيَّة gynecologic cancers.
تحديدُ مَوضِع الأعضاء التناسلية الأنثوية الداخلية
السرطان النسائي الأكثر شيوعًا في الولايات المتحدة هو سرطان الرحم (سرطان بطانة الرحم)، يتبعه سرطانُ المبيض، ومن ثمّ سرطان عنق الرحم.عنق الرحم (cervix) هو الجزء السفلي من الرحم، ولكن يُسمَّى السرطان الذي يُصيب عنق الرحم بسرطان عنق الرحم، في حين يُسمَّى السرطان الذي يُصيب جسم الرحم بسرطان الرحم (أو سرطان بطانة الرحم).تنجُم معظم سرطانات عنق الرحم عن العدوى بفيروس الورم الحليمي البشري.يعد سرطان عنق الرحم أقل شيوعاً في البلدان ذات الموارد المرتفعة مقارنةً مع البلدان ذات الموارد المتوسطة أو المنخفضة، لأنه في البلدان ذات الموارد المرتفعة تتوفر اختبارات التحري عن سرطان عنق الرحم، واختبار فيروس الورم الحليمي البشري، ولقاح فيروس الورم الحليمي البشري على نطاق واسع، وهي ما يسمح بعلاج الخلايا غير الطبيعية قبل تطور السرطان.
يمكن أن تنتشرَ السرطاناتُ النسائية بعدة طرائق:
عن طريق الغزو المباشر للأنسجة أو الأعضاء المجاورة
تنتشر (تنتقل) عبر الأوعية اللِّمفِيَّة والعقد اللِّمفِيَّة (الجهاز اللمفي) أو مجرى الدَّم إلى أجزاء بعيدة من الجسم.
تشخيص سرطانات الجهاز التناسلي الأنثوي
فُحوصات منتظمة للحوض
الخزعة
يمكن لفحوص الحوض المنتظمة والتحري عن سرطانات معينة تصيب النساء، وخاصة سرطان عنق الرحم، أن تؤدي إلى الكشف المبكر عن هذه السرطانات.ينطوي التحري عن سرطان عنق الرحم على اختبار بابانيكولا (Pap) واختبار الحمض النووي لفيروس الورم الحليمي البشري (HPV).وقد تمنع مثلُ هذه الفحوصات حدوث السرطان في بعض الأحيان، من خلال الكشف عن التغيّرات السابقة للتَّسرطن (خلل التنسُّج dysplasia) قبل أن تُصبح سرطانيَّة.كما يمكن لفحوص الحوض المنتظمة أن تكتشف سرطانات المهبل والفرج.إلَّا أنَّه يَصعُبُ على الأطباء اكتشافُ سرطانات المبيض والرَّحم والبوقين الرَّحميين في أثناء فحص الحوض.
يمكن، عندَ الاشتباه بالسرطان، فحص خزعةٍ لتأكيد أو استبعاد التَّشخيص.ولتأكيد التشخيص، تُستأصل عيِّنةٌ نسيجيَّةٌ من العضو المصاب عادةً وتُفحصُ تحت المجهر (خزعة) وتُحلّل.بالنسبة لبعض أنواع السرطان، مثل سرطان المبيض، ينبغي إجراء الجراحة عادةً لتشخيص الحالة.
تحديدُ المرحلة
بعدَ تشخيص السرطان، قد يكون هناك إجراءٌ أو أكثر لتحديد المرحلة التي وصل إليها.تعتمد المرحلة على حجم السرطان ومدى انتشاره.تنطوي بعضُ الإجراءات التي من الشائع استعمالها على التصوير بتخطيط الصدى والتصوير المقطعي المحوسب والتصوير بالرنين المغناطيسي وتصوير الصدر بالأشعَّة السِّينية والتصوير المَقطَعِيّ بِالإِصدار البوزيترونيّ (PET).يُحدِّدُ الأطباءُ مرحلة السرطان غالبًا بعدَ استئصال السرطان وفحص خزعةٍ من الأنسجة المحيطة به، بما في ذلك العُقَد اللمفيَّة.
يساعد تحديدُ مرحلة السرطان الأطباءَ على اختيار المعالجة الأفضل.
وبالنسبة لجميع السرطانات النسائية، تتراوح المراحلُ بين المرحلة الأولى (الأبكر) إلى المرحلة الرابعة (المُتقدِّمة).وفي معظم أنواع السرطان، توجد فروقٌ أخرى يجري تحديدها بواسطة الأحرف الألفبائيَّة ضمن المراحل.
علاج سرطانات الجهاز التناسلي الأنثوي
الاستئصال الجراحي عادةً
المُعالجة الكِيميائيَّة والمُعالجة الشعاعيَّة أحيَانًا
قد تنطوي معالجة السرطان على الاستئصال الجراحي والمُعالجة الشعاعيَّة والمُعالجة الكِيميائيَّة ، وذلك استنادًا إلى نوع السرطان ومرحلته.عند تشخيص السرطان لأول مرة، تكون الأهداف الرئيسية للمعالجة هي التَّخلُّص منه أو إيقاف نموه إن أمكن.
تُعدُّ المُعالجةُ الكِيميائيَّة هي الطريقة الوحيدة عادةً لمعالجة أيَّة خلايا سرطانية منتشرة (منتقلة) خارج الموضع الأصلي (الأساسي).يمكن استعمالُ المُعالجة الكِيميائيَّة عن طريق الحقن أو الفم أو عن طريق قَثطَار يَجرِي إدخاله إلى البطن (داخل الصفاق intraperitoneally).
عادةً ما يُعطى العلاج الإشعاعي إذا انتشر الورم إلى الأنسجة المحيطة المجاورة للورم الأصلي، مثل انتشار ورم الرحم إلى المثانة.
بالنسبة لبعض السرطانات النسائية، تُعطى العلاجات الهرمونية أو حاصرات الهرمونات كعلاج إضافي، وعادةً ما يكون ذلك بعد الجراحة، أو العلاج الكيميائي، أو العلاج الشعاعي.يعمل العلاج الهرموني عن طريق تحفيز أو منع مستقبلات الهرمون لوقف نمو أي خلايا سرطانية انتشرت من الموقع الأصلي.
عندما يكون السرطانُ النسائي قد وصل إلى مرحلةٍ شديدة التَّقدُّم بحيث تتعذَّر معالجته، فقد يُوصَى بالاستمرار في المُعالجة الاشعاعية أو المُعالجة الكِيميائيَّة لتقليل حجم السرطان أو نقائله وتخفيف شدَّة الألم والأعراض الأخرى.ويجب على النساء المصابات بسرطانٍ يتعذَّر شفاؤه أن يضعن التوجيهات المسبقة.ونظرًا لتحسُّن الرعاية في نهاية الحياة، فإنَّه يمكن للمزيد من النساء المصابات بسرطانٍ يتعذَّر شفاؤه أن يقضين الفترة السابقة لوفاتهنَّ بشكلٍ مريح في المنزل.يمكن استعمالُ الأدوية المناسبة لتخفيف شدَّة القلق والألم الذي تعاني منه الشخصات المُصابات بسرطانٍ يتعذَّر شفاؤه.