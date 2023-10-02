لمحة عامّة عن سرطانات الجهاز التناسلي الأنثوي

الاستئصال الجراحي عادةً

المُعالجة الكِيميائيَّة والمُعالجة الشعاعيَّة أحيَانًا

قد تنطوي معالجة السرطان على الاستئصال الجراحي والمُعالجة الشعاعيَّة والمُعالجة الكِيميائيَّة ، وذلك استنادًا إلى نوع السرطان ومرحلته.عند تشخيص السرطان لأول مرة، تكون الأهداف الرئيسية للمعالجة هي التَّخلُّص منه أو إيقاف نموه إن أمكن.

تُعدُّ المُعالجةُ الكِيميائيَّة هي الطريقة الوحيدة عادةً لمعالجة أيَّة خلايا سرطانية منتشرة (منتقلة) خارج الموضع الأصلي (الأساسي).يمكن استعمالُ المُعالجة الكِيميائيَّة عن طريق الحقن أو الفم أو عن طريق قَثطَار يَجرِي إدخاله إلى البطن (داخل الصفاق intraperitoneally).

عادةً ما يُعطى العلاج الإشعاعي إذا انتشر الورم إلى الأنسجة المحيطة المجاورة للورم الأصلي، مثل انتشار ورم الرحم إلى المثانة.

بالنسبة لبعض السرطانات النسائية، تُعطى العلاجات الهرمونية أو حاصرات الهرمونات كعلاج إضافي، وعادةً ما يكون ذلك بعد الجراحة، أو العلاج الكيميائي، أو العلاج الشعاعي.يعمل العلاج الهرموني عن طريق تحفيز أو منع مستقبلات الهرمون لوقف نمو أي خلايا سرطانية انتشرت من الموقع الأصلي.

عندما يكون السرطانُ النسائي قد وصل إلى مرحلةٍ شديدة التَّقدُّم بحيث تتعذَّر معالجته، فقد يُوصَى بالاستمرار في المُعالجة الاشعاعية أو المُعالجة الكِيميائيَّة لتقليل حجم السرطان أو نقائله وتخفيف شدَّة الألم والأعراض الأخرى.ويجب على النساء المصابات بسرطانٍ يتعذَّر شفاؤه أن يضعن التوجيهات المسبقة.ونظرًا لتحسُّن الرعاية في نهاية الحياة، فإنَّه يمكن للمزيد من النساء المصابات بسرطانٍ يتعذَّر شفاؤه أن يقضين الفترة السابقة لوفاتهنَّ بشكلٍ مريح في المنزل.يمكن استعمالُ الأدوية المناسبة لتخفيف شدَّة القلق والألم الذي تعاني منه الشخصات المُصابات بسرطانٍ يتعذَّر شفاؤه.