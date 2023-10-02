تحري سرطان عنق الرحم والوقاية منه

يساعد التحري عن سرطان عنق الرحم على الوقاية من سرطان عنق الرحم والوفيات الناجمة عنه بشكل فعال.

يوصى بإجراء اختبارات تحري سرطان عنق الرحم لكل من لديها عنق رحم بدءًا من سن 21 إلى 25 عامًا.تُجرى اختبارات التحري كل 3 إلى 5 سنوات عادةً، وذلك استنادًا إلى عمر الشخص ونوع الاختبار.

يُستخدم نوعان من الاختبارات للتَّحرِّي عن سرطان عنق الرحم:

اختبار فيروس الورم الحُليمي البشري (HPV) : تُفحَصُ عيِّنةٌ من عنق الرحم لتحديد ما إذا كانت سلالات فيروس الورم الحُليمي البشري التي تسبب سرطانات عنق الرحم موجودة.

اختبار بابانيكولاو (Pap): يجري فحصُ خلايا من عنق الرحم تحت المجهر لتحديد ما إذا كانت سرطانية أو شاذّة.ويمكن، دون مُعالجتها، أن تتقدم لتُصبح خلايا سرطانية (تُسمى هذه الخلايا بالخلايا قبل السرطانية precancerous cells).

قد يتوقف الفحص بعد سن 65 عامًا، ولكن فقط إذا أظهر عدد كاف من الاختبارات في السنوات العشر السابقة نتائج طبيعية.

إذا كانت المرأة قد خضعت لاستئصال كامل للرحم (بما في ذلك عنق الرحم) ولم يكن لديها سرطان عنق الرحم أو مُحتمل التسرطن ، فلن تحتاج إلى إجراء اختبارات فيروس الورم الحليمي البشري أو بابانيكولاو.

لقد تراجع عددُ الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم بنسبة تزيد على 50٪ منذ البدء باستعمال اختبارات بابانيكولاو في البلدان التي تتوفر فيها تلك الاختبارات.

إذا أجرت جميعُ النساء اختبارات سرطان عنق الرحم بالشكل الموصى به، فيمكن القضاء افتراضيًّا على الوفيات الناجمة عن هذا السرطان.ولكن في الولايات المتحدة، لا تقوم العديدُ من النساء بإجراء هذا الاختبار بانتظام، وفي البلدان ذات الموارد المتوسطة والمنخفضة، غالبًا ما لا يتوفر فحص سرطان عنق الرحم.