تحري سرطان عنق الرحم والوقاية منه

يحدث سرطانُ عنق الرحم cervical cancer في الجزء السفلي من الرحم.تنجُم معظم سرطانات عنق الرحم عن العدوى بفيروس الورم الحليمي البشري.يمكن أن يُساعدَ إجراء اختبارات تحري منتظمة لسرطان عنق الرحم واستعمال اللقاح المضاد لفيروس الورم الحليمي البشري على الوقاية من الإصابة بسرطان عنق الرحم.
فُحوصات التحرِّي
يساعد التحري عن سرطان عنق الرحم على الوقاية من سرطان عنق الرحم والوفيات الناجمة عنه بشكل فعال.
يوصى بإجراء اختبارات تحري سرطان عنق الرحم لكل من لديها عنق رحم بدءًا من سن 21 إلى 25 عامًا.تُجرى اختبارات التحري كل 3 إلى 5 سنوات عادةً، وذلك استنادًا إلى عمر الشخص ونوع الاختبار.
يُستخدم نوعان من الاختبارات للتَّحرِّي عن سرطان عنق الرحم:
اختبار فيروس الورم الحُليمي البشري (HPV): تُفحَصُ عيِّنةٌ من عنق الرحم لتحديد ما إذا كانت سلالات فيروس الورم الحُليمي البشري التي تسبب سرطانات عنق الرحم موجودة.
اختبار بابانيكولاو (Pap): يجري فحصُ خلايا من عنق الرحم تحت المجهر لتحديد ما إذا كانت سرطانية أو شاذّة.ويمكن، دون مُعالجتها، أن تتقدم لتُصبح خلايا سرطانية (تُسمى هذه الخلايا بالخلايا قبل السرطانية precancerous cells).
قد يتوقف الفحص بعد سن 65 عامًا، ولكن فقط إذا أظهر عدد كاف من الاختبارات في السنوات العشر السابقة نتائج طبيعية.
إذا كانت المرأة قد خضعت لاستئصال كامل للرحم (بما في ذلك عنق الرحم) ولم يكن لديها سرطان عنق الرحم أو مُحتمل التسرطن ، فلن تحتاج إلى إجراء اختبارات فيروس الورم الحليمي البشري أو بابانيكولاو.
لقد تراجع عددُ الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم بنسبة تزيد على 50٪ منذ البدء باستعمال اختبارات بابانيكولاو في البلدان التي تتوفر فيها تلك الاختبارات.
إذا أجرت جميعُ النساء اختبارات سرطان عنق الرحم بالشكل الموصى به، فيمكن القضاء افتراضيًّا على الوفيات الناجمة عن هذا السرطان.ولكن في الولايات المتحدة، لا تقوم العديدُ من النساء بإجراء هذا الاختبار بانتظام، وفي البلدان ذات الموارد المتوسطة والمنخفضة، غالبًا ما لا يتوفر فحص سرطان عنق الرحم.
هل تعلم...
لقاحُ فيروس الورم الحُليمي البشري HPV vaccine
يوفر لقاحُ فيروس الورم الحليمي البشري المناعة تجاه أنواع فيروس الورم الحليمي البشري التي تُسبِّبُ معظم سرطانات عنق الرحم (والثآليل التناسلية وغيرها من السرطانات، بما فيها تلك التي تصيب الشرج والمهبل والقضيب والحلق والمريء).يمكن أن يساعدَ اللقاحُ على الوقاية من سرطان عنق الرحم وغيره من أنواع السرطان.
يُعد التطعيم قبل الدخول بمرحلة النشاط الجنسي هو الإجراء الأفضل، ولكن ينبغي أيضًا تطعيم الأشخاص الناشطين جنسياً.
يُوصي الأطباء بتطعيم الأطفال في سنِّ 11 أو 12 عامًا، لكن يمكن تطعيم الأطفال في سنٍّ مُبكِّرة بعمر التاسعة.
بالنسبة للأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن 15 عامًا، تُعطى جرعتان من اللقاح بفاصل زمني يتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا.
بالنسبة للأشخاص بعمر 15-26 عامًا، تُعطى ثلاث جرعاتٍ من اللقاح.يجري استعمالُ الجرعة الثانية بعدَ شهرين من الجرعة الأولى.وتُعْطى الجرعة الأخيرة بعد ستَّة أشهر من الجرعة الأولى.
الواقيَاتُ الذكريَّة Condoms
ما زال من غير المؤكَّد ما إذا كان استعمالُ الواقي الذكري في أثناء الجماع يساعد على الوقاية من انتشار فيروس الورم الحُليمي البشري.ولكن نظرًا إلى أنَّ الواقي الذكري لا يُغطِّي جميعَ المناطق التي يمكن أن تُصاب بالعدوى، ولأن فيروس الورم الحليمي البشري يمكن أن ينتقل عن طريق الاتصال الخارجي بالطريق الفموي، أو التناسلي، أو الشرجي فإنه لا يحمي بشكلٍ كامل من الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري.