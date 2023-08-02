الإجهاض المُحرَّض هو إنهاء مُتعمَّد لحالة حمل عن طريق الجراحة أو الأدوية،

ويمكن إنهاء الحمل عن طريق إزالة محتويات الرحم جراحيًا أو عن طريق أخذ أدوية مُعيَّنة.

تعدُّ المضاعفات غير شائعة عند إجراء الإجهاض من قبل اختصاصي رعاية صحية مُدرَّب في مستشفى أو عيادة.

لا يزيدُ الإجهاض المُحرّض من المخاطر على الجنين أو المرأة في أثناء حالات الحمل اللاحقة.

في الولايات المتحدة، تكون حوالى 50٪ من حالات الحمل غير مقصودة.تنتهي حوالي 40% من حالات الحمل غير المقصود بالإجهاض المُحرض؛ وتُجرى 90% من حالات الإجهاض خلال الثلث الأول من الحمل.يمكن للولايات أن تضع قيودًا (مثل فترات الانتظار الإلزامية، أو عدد أسابيع الحمل، أو الموافقة الموثقة عند الكاتب بالعدل للقاصرات).يمكن لهذه القيود أن تمنع أو تؤخر إجراء الإجهاض.

بالنسبة إلى البلدان التي يكون فيها الإجهاض قانونيًا، تكون المضاعفات نادرةً.وعلى مستوى العالم، تنجم نحو 13٪ من حالات الوفاة عند الحوامل عن الإجهاض غير الآمن.تحدث معظم هذه الوفيات في البلدان التي يكون فيها الإجهاض مقيدًا بشدة أو غير قانوني.

يجري تأكيد الحمل قبل البدء بالإجهاض.يستخدم التصوير بتخطيط الصدى في كثير من الأحيان لتقدير عمر الجنين، ولكن في بعض الأحيان يمكن للتقييم الذي يجريه اختصاصي الرعاية الصحية تقدير العمر في الثلث الأول من الحمل.إذا كانت لدى المرأة عوامل خطر لحدوث المشاكل المتعلقة بالإجهاض (مثل أمراض القلب أو الرئة، أو الاختلاجات، أو ولادة قيصرية سابقة)، فقد تتطلب الحالة المزيد من التقييم.

ويمكن البدء باستخدام وسائل منع الحمل بعد الخضوع إلى الإجهاض مباشرةً قبل 28 أسبوعًا من عمر الحمل.

طرائق الإجهاض تنطوي طرائقُ الإجهاض على: الإجهاض الجراحي (التفريغ الجراحي): إزالة محتويات الرحم من خلال عنق الرحم

الأدوية التي تُسبب (تُحرِّضُ) الإجهاض: استخدام أدوية لتنبيه تقلصات الرحم، ممَّا يُؤدِّي إلى إخرَاجِ محتويات الرحم وتستندُ الطريقة المستخدمة جزئياً إلى عُمر الحمل،وعادة ما يستخدم الأطباء التصوير بالموجات فوق الصوتية لتقدير عمر الحمل.يمكن استخدام الإجهاض الجراحي مع معظم حالات الحمل إلى غاية 24 أسبوعًا من عمر الحمل،قد يُستخدم الإجهاض المحرض بالأدوية مع الحالات التي يكون عمر الحمل فيها أقل من 11 أسبُوعًا أو أكثر من 15 اسبُوعًا. لإجراء عمليات الإجهاض في وقتٍ مبكر من الحمل، قد تكون هناك حاجة إلى استخدام مخدر موضعي فقط،كما قد يجري أيضًا استخدام التهدئة الواعية (أدوية تخفف الألم وتساعد النساء على الاسترخاء ولكن تسمح لهنَّ بالبقاء واعيات).ومن النَّادر أن تكون هناك حاجة إلى التخدير العام. قبل إجراء الإجهاض الجراحي، تُعطى النساء مضادات حيوية فعالة ضد العدوى في السبيل التناسلي. بعد أي إجهاض (جراحي أو طبي)، تُعطى النساء اللواتي لديهنَّ دمٌ سلبيّ للعامل الريصي حُقنًا لأجسام مُضادَّة للعامل الريصي تُسمَّى الغلُوبُولين المناعي للعامل الريصي D.إذا كان زمرة الدم عند الجنين إيجابية للعامل الريصي، فإن المرأة التي تكون زمرة دمها سلبية للعامل الريصي قد تنتج أجساماً مضادة للعامل الريصي.تستطيعُ هذه الأجسام المُضادَّة تخريب كريات الدَّم الحمراء عندَ الجنينِ.تُقلِّلُ المُعالجة بالغلوبيولين المناعي دال من خطر قيام الجهاز المناعي للمرأة بإنتاج هذه الأجسام المُضادَّة وتعريض حالات الحمل اللاحقة للخطر.يمكن للمُعالجة بالغلوبولين المناعي أن تكون اختيارية قبل الأسبوع الثامن من الحمل. الإجهاض الجراحيّ تجري إزالة محتويات الرحم من خلال المهبل،يجري استخدام طرائق مختلفة استنادًا إلى عمر الحمل،وهيَ تنطوي على: التوسُّع والتجريف مع الشَّفط

التوسيع والتفريغ يُشيرُ التَّوسيع إلى توسيع عنق الرحم.يمكن استخدام أنواع مختلفة من الموسِّعات، وذلك استنادًا إلى مدَّة الحمل وعدد الأطفال الذين أنجبتهم المرأة.للتقليل من احتمالية إصابة عنق الرحم في أثناء التوسيع، قد يستخدم الأطباء موادّ تمتص السوائل، مثل سيقان الأعشاب البحرية المجففة (اللَّامينارِيَّة laminaria) أو موسع اصطناعي.يجري إدخال اللَّامينارِيَّة في فتحة عنق الرحم وتُترك في مكانها ما لا يقل عن 4 ساعات، وأحيانًا خلال الليل.وبما أن الموسعات تمتص كميات كبيرة من السائل من الجسم، فإنها توسع وتمطط فتحة عنق الرحم.كما يمكن أيضًا استخدام أدوية مثل الميزوبروستول (بروستاغلاندين) لتوسيع عنق الرحم. وعادةً بالنسبة إلى حالات الحمل التي تقل عن 14 أسبوعًا، يجري استخدام التوسيع والتجريف مع الشَّفط،يُستخدم الموسع في المهبل لتمكين الممارس السريري من رؤية عنق الرحم.يُحقن مخدر موضعي (مثل الليدوكائين) في عنق الرحم لتقليل الانزعاج، ويجري توسيع عنق الرحم.ثم يَجرِي إدخال أنبوب مرن مُتَّصِل بمصدر للتفريغ في الرحم لإزالة الجنين والمشيمة.قد يكون مصدر التفريغ محقنة محمولة باليد أو أداة مُشابِهَة أو آلة شفط كهربائية.وفي بعض الأحيان، يَجرِي إدخال أداة صغيرة حادة على شكل مغرفة (مِكشَطة curet) لإزالة أي نسيج متبقٍ.يقوم الأطباءُ بهذا الإجراء بلطف للتقليل من خطر التندُّب والعُقم. بالنسبة إلى حالات الحمل التي يتراوح عمر الحمل فيها بين 14 و24 أسبُوعًا، تُستخدَمُ طريقة التوسيع والتفريغ عادةً.بعد توسيع عنق الرحم، يجري استخدام الشفط والملقط لإزالة الجنين والمشيمة،ويمكن استخدام مُجرِّف حاد برفق للتأكد من إزالة جميع نواتج الحمل. إذا كانت المرأة ترغب في الوقاية من حدوث حالات الحمل في المستقبل، يُمكنها البدء باستخدام وسائل لمنع الحمل ومن ضمنها وسيلة منع الحمل داخل الرحمية (اللولب) النحاسية أو التي تحرر الليفونورجيستريل، وذلك حال الانتهاء من الإجهاض. الإجهاض الدوائي قَد تُستَخدمُ أدوية مع الحالات التي يكون عمر الحمل فيها أقل من 11 أسبُوعًا أو أكثر من 15 اسبُوعًا.بالنسبة للإجهاض المبكر في أثناء الحمل (أقل من 11 أسبوعًا)، يمكن إكمال عملية الإجهاض في المنزل.بالنسبة إلى الإجهاض في مرحلة لاحقة من الحمل، يجري قبول المرأة في المستشفى عادةً لأخذ الأدوية التي ستحرض المخاض. في الفترة بين 2014 إلى 2017، شكل الإجهاض الدوائي في الولايات المتحدة 53٪ من إجمالي حالات الإجهاض التي أجريت لحالات الحمل التي بقل عمرها عن 11 أسبوعًا. تشتمل الأدوية المستخدمة لتحريض المخاض على ميفيبريستون (RU 486)، يتبعه أحد البروستاغلاندينات، مثل ميزوبروستول. يعمل ميفيبريستون الذي يؤخذ عن طريق الفم على كبح تأثير هرمون البروجسترون الذي يُحضِّرُ بطانة الرحم للحمل.كما يجعل الميفيبريستون الرحم أكثر حساسية للدواء الثاني الذي يُعطى (البروستاغلاندين) أيضًا. يؤكد الممارسون السريريون اكتمال الإجهاض عن طريق أحد الإجراءات التالية: التصوير بتخطيط الصدى

اختبار بولي لقياس مستوى موجهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية (hCG) في يوم إعطاء الدواء وبعد أسبوع واحد لاحقًا (يتم إنتاج موجهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية في وقت مبكر من الحمل)

اختبار الحمل البولي بعد 5 أسابيع من الإجهاض الكيميائي البروستاغلاندينات هي مواد تُشبه الهرمونات تُحفِّزُ الرحم على الانقباض،وقد يجري استخدامها مع الميفيبريستون.قد تضعُ المرأة البروستاغلاندينات في فمها (بجانب الخد أو تحت اللسان) إلى أن تذوب، أو يجري وضعها في المهبل. بالنسبة لتحريض الإجهاض في حالات الحمل التي استمرت أقل من 11 أسبوعًا، ينطوي النظام العلاجي الأكثر شيوعًا على أخذ أقراص الميفيبريستون، ثم أخذ الميزوبروستول لمدة يوم أو يومين لاحقًا.تحتفظ المرأة للميزوبروستول بجانبَ الخدّ إلى أن يذوب، أو يجري وضعه في مهبلها.قد تأخذ المرأة ميفيبريستون وميزوبروستول بمفردها أو تطلب من الطبيب وصفهما لها.يُؤدِّي هذا البرنامج الدوائي إلى حدوث الإجهاض لدى حوالى 95٪ من حالات الحمل التي استمرَّت إلى 8 إلى 9 أسابيع

87 إلى 92٪ من حالات الحمل التي استمرَّت 9 إلى 11 أسبوعًا يمكن لجرعة إضافية من الميزوبروستول أن تحسن الفعالية في حالات الحمل التي استمرت لأكثر من 9 أسابيع. إذا لم ينجح الإجهاض الكيميائي، فقد يكون من الضروري إجراء إجهاض جراحي. في حالات الحمل التي استمرت أكثر من 15 أسبوعًا، تبقى النساء في العيادة أو المستشفى حتى اكتمال الإجهاض.يمكن أخذ أقراص الميفيبريستون ويتبعها في غضون يوم إلى يومين أخذ أحد البروستاغلادينات، مثل الميزوبروستول، أو يُمكن أخذ الميزوبروستول وحده؛