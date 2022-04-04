البلوغُ عند الفتيات

البلوغُ هُو سلسلةٌ من الأحداث تظهر فيها تغيُّرات بدنيَّة تُؤدِّي إلى سمات بلوغ بدنيَّة وقُدرة على التناسل.يجري تنظيمُ هذه التغيُّرَات عن طريق تغيُّراتٍ في مُستويات الهرمُونات التي تُنتجها الغدَّة النخاميَّة (الهرمون الملوتِن والهرمون المُنبِّه للجُرَيب follicle-stimulating hormone)؛وعِندَ الوِلادة، تُصبِح مُستويات هذه الهرمونات مرتفعةً، ولكنها تنخفضُ خلال بضعة أشهُر وتبقى مُنخفضةً إلى فترة البلوغ.

في وقت مبكر من سن البلوغ، تزداد مستوياتُ الهرمون المُلوتِن والهرمون المُنبِّه للجُرَيب، ممَّا يُحرِّضُ على إنتاجِ الهرمونات الجنسية؛وتُؤدِّي المستوياتُ المرتفعة للهرمونات الجنسية (هرمون الإستروجين بشكلٍ رئيسيّ) إلى تغيُّراتٍ بدنيَّةٍ، تنطوي على نُضج الثديين والمبيضين والرَّحم والمهبل.تحدُث هذه التغيُّراتُ بشكلٍ مُتسلسلٍ في أثناء البلوغ عادةً، وتُؤدِّي إلى النضجِ الجنسيّ.

تُؤثِّرُ عوامِلُ عديدة في توقيت البدء بالبلوغ وسُرعة حدوث تغيراته، مثل

التغذية والصحَّة العامة : حيث يبدأ سنّ البلوغ في الولايات المُتَّحِدة في هذه الأيَّام قبل 3 سنواتٍ تقريبًا من سنّ البلوغ قبل قرنٍ فائت،وربَّما تنطوي الأسبَاب على التحسُّن في التغذية والصحَّة العامَّة.

الوزن : حيث يميلُ سنّ البلوغ إلى أن يبدأ مُبكِّرًا عند الفتيات اللواتي لديهن وزن زائد، ويميلُ إلى أن يبدأ مٌتأخرًا عند الفتيات اللواتي لديهنَّ نقصٌ كبير في الوزنِ ويُعانين من سُوء التغذية.

الوراثة : حيث يحدث البلوغُ مُبكِّرًا عند الفتيات اللواتي نضجت أمهاتهنَّ مُبكِّرًا.

المجموعة العرقيَّة: حيث يميل البلوغُ إلى أن يبدأ مُبكرًا عند الفتيات ذوات البشرة السوداء ومن أصول هسبانية، وذلك بالمُقارنة مع الآسيَّويات وذوات البشرة البيضاء ولسنَ من أصول هسبانية.

يبدأ التغيرُ الأول للبلوغِ على شكل نموّ للثديين عادةً (تبرعُم الثديين)،ويحدُث هذا التغيُّرُ عند الفتيات اللواتي يعشن في الولايات المتَّحدة في عمرٍ يتراوح بين 8 إلى 13 عامًا عادةً،وبعدَ ذلك بفترةٍ قصيرةٍ، يبدأ شعرُ العانة والشَّعر تحتَ الإبطين بالنموّ.

تبدأ طفرةُ أو قفزة النموّ، التي تترافق مع البلوغ عادة، عندما يبدأ شعر العانةِ وشعر الإبطين بالنموّ تقريبًا،ويكون النموُّ في أسرعِ مراحله نسبيًا في فترةٍ مبكِّرة من البلوغ (قبل أن يبدأ الطمث)، ويصل إلى ذروته في عمر 12 عامًا تقريبًا،ثُمَّ يتباطأ بشكلٍ ملحُوظٍ، ويتوقَّف بين عمر 14 و16 عامًا.

تمتدُ الفترةُ الفاصلة من تبرعم الثَّديين إلى أول طمث (بدء الطمث) لحوالى 2 إلى 3 سنوات عادةً،َوفي الولایات المتحدة، يحدُث أول طمث عند الفتيات عندَ بلوغهنَّ نحو 13 عامًا من العمر في المتوسِّط، ولكن هناك نطاق واسع (بين عمر 10 و 16 عامًا عادةً)، وذلك استنادًا إلى عددٍ من العوامل.يكون الطمث غيرَ مُنتظمٍ في البِداية عادةً، ويُمكن أن يحتاج إلى حوالى 5 سنوات قبل أن يُصبِح منتظمًا؛

كما يتغيَّر أيضًا شكل جسم الفتاة في أثناءِ البلوغ، وتزداد نسبة الدُّهون وتتراكم في الوركين والفخذين.