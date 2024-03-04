لمحة عامة عن المخاض والولادة

رغم وجود اختلاف بين كل مخاضٍ وولادة، إلَّا أنّ مُعظمهما يتَّبِعُ نموذجًا عامًا،يمكن أن يكون لدى الأم الحامل فكرة عامة عن التغيرات التي ستحدث في جسمها لتمكينها من ولادة الطفل، وعن الإجراءات التي سيجري اتِّباعها لمساعدتها.كما سيكُون لديها الكثير من الخيارات أيضًا، كأن يوجد شخصٌ يدعمها في أثناء الولادة (مثل والد الطفل أو شريك آخر) ومكان حدوث الولادة.

تتباين أماكن وترتيبات التوليد.قد يكون لدى النساء خيار الولادة في المستشفى، أو مركز توليد، أو في المنزل.

تتميز الولادة في المستشفى بوجود طاقم طبي ومعدات متاحة على الفور في حال حدوث مضاعفات غير متوقعة في أثناء المخاض والولادة أو بعد الولادة.تشتمل الأمثلة على هذه المضاعفات كلًا من فرط النزف الرحمي عند الولادة، أو انفصال الغشاء المشيمي، أو الضائقة الجنينية، أو عسر الولادة الكتفي (استناد كتف الجنين إلى عظم العانة عند المرأة ومن ثم احتجاز الطفل في القناة الولادية)، أو الولادة القيصرية، أو التشوهات أو علامات الضائقة عند حديثي الولادة.

غالبًا ما تكون مراكز التوليد في المستشفى أو قريبة منه، بحيث تتوفر الرعاية الطارئة إذا لزم الأمر.

تختار بعض النساء الولادة في المنزل، ويكون هذا الخيار شائعًا في العديد من البلدان.إذا كانت المرأة الحامل تخطِّط للولادة في المنزل، فينبغي التأكد من حصولها على نفس المستوى من رعاية ما قبل الولادة من قبل اختصاصيي الرعاية الصحية، تمامًا مثل أولئك النسوة اللواتي يخترن الولادة في المستشفى أو مركز التوليد.وينبغي التأكد أيضًا من عدم وجود أية مضاعفات أو زيادة في خطر حدوثها عند اقتراب وقت المخاض.ينبغي أن تكون الولادة في المنزل تحت إشراف اختصاصية رعاية صحية مُدرَّبة ومُرخصة وبالتنسيق مع المستشفى مع وضع خطة للوصول إلى المستشفى في غضون 30 دقيقة أو أقل في حال حدوث مضاعفات.في بعض البلدان، لا تتوفر اختصاصيات الرعاية الصحية المرخَّصات (مثل القابلات الممرضات المُعتمَدات)، وتجري الولادة بمساعدة القابلات الشعبيات أو النساء اللواتي يحضرن عملية الولادة.

بالنسبة للكثير من النساء، من المفيد وجود شريكهنَّ أو شخص داعم آخر في أثناء المخاض، مثل القابلة أو اختصاصية دعم الفترة المحيطة بالولادة.قد يساعد الدعم المعنوي والتشجيع على الحد من القلق.

وبغضِّ النظر عن الخيارات التي تتخذها المرأة حول مكان الولادة أو نوع مسكن الألم الذي سوف يُستعمل، فإن معرفتها بما يمكن توقعه يساعدها على الاستعداد للمخاض والولادة، مثلًا، من خلال القراءة عن الولادة والتحدث مع نساءٍ أخريات وحضور فصول التحضير للولادة.يمكن لدروس تعليم الولادة أن تُعدّ الآباء والأمهات للمخاض والولادة، بما في ذلك توفير معلومات حول المخاض الطبيعي، وأجهزة المراقبة، والمضاعفات المحتملة.

(انظر أيضًا مضاعفات المخاض والولادة).