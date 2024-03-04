تحريض المخاض هو استعمال أدوية لبدء المخاض.

عندما تكون هناك حاجة لتحريض الولادة، عادةً ما تُعطى المرأة الأوكسيتوسين، وهو دواء يجعل الرحم ينقبض بشكل أكثر تواترًا وقوة.يكون الأكوسيتوسين المُعطى مماثلًا للأوكسيتوسين الطبيعي الذي تنتجه الغُدَّة النُّخامِيَّة.حيث يجري إعطاؤه عن طريق الوريد مع مضخة التسريب، بحيث يمكن ضبط كمية الدواء المُسرَّب بدقة.

قبل أن يجري تحريض تقلُّصات الرحم، يجب أن يكون عنق الرحم مترقِّقًا (الإمحاء) وجاهزًا للفتح (متوسِّعًا) بحيث يمكن توليد الطفل.يمكن استخدام عدة تقنيات لمساعدة عنق الرحم على الامِّحاء والتَّوسُّع:

يمكن إعطاءُ أحد البروستاغلاندينات (مركب يشبه الهرمونات، مثل ميزوبروستول) عن طريق المهبل.

بعد ذلك، يجري إدخال أنبوب (قثطار) مع بالون مُتَّصلٌ به إلى عنق الرحم.يجري نفخ البالون للضغط برفق على جدران عنق الرحم وبالتالي توسيعه.

قد يجري إدخال سيقان الأعشاب البحرية المجففة (الطحالب الصفائحية - لاميناريا) في عنق الرحم.تقوم اللاميناريا بامتصاص السوائل ثمَّ تتضخَّم، وبالتالي تُوسِّع عنق الرَّحم.

تتضمن الأسباب التي تحرض المخاض كلًا من

ارتفاع ضغط الدَّم بالإضافة إلى ظهور البروتين في البول (مُقدمات الانسمام الحملي)

ظهور علامات تُشير إلى أنَّ الجنين ليس على ما يُرام (الضائقة الجنينيَّة fetal distress)

يجري تحريض المخاض في بعض الأحيان لأسباب لا علاقة لها بمشاكل صحية.على سبيل المثال، قد يجري تحريض المخاض عندما يكون لدى المرأة تاريخ من الولادات السريعة.في مثل هذه الحالات، فإن تحريض المخاض يعني أن المرأة تستطيع الوصول إلى المستشفى أو مركز الولادة في الوقت المناسب لتوليد الطفل.

يجب عدم القيام بالتحريض في الظروف التالية:

تجري مراقبة معدل ضربات قلب الجنين إلكترونياً أثناء التحريض والمخاض.

وإذا كان التحريض فاشلًا، تجري ولادة الطفل من خلال الولادة القيصريَّة.