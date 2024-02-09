مشاكل العقم المرتبطة بمخاط عنق الرحم

يمكن للمخاط غير الطبيعي في عنق الرحم أن يمنع دخول الحيوانات المنوية إلى الرحم، ولكن هذه المشكلة نادرًا ما تكون سببًا رئيسيًا للعقم.

لا تكون مشاكل مخاط عنق الرحم عادةً سببًا رئيسيًا للعقم، ولكنها قد تكون عاملاً عند النساء اللواتي يعانين من عدوى في عنق الرحم أو لديهن نسيج تندبي في عنق الرحم (تضيق عنق الرحم).

يجري الأطباء فحصًا للحوض للتحقق من وجود عدوى وقناة عنق رحم متضيقة أو مغلقة بسبب نسيج تندبي.

تُعالج العدوى والنسيج التندبي في حال وجودهما.

(انظر أيضًا لمحة عامة عن العُقم).

يُفرَز مخاط عنق الرحم من الغدد في عنق الرحم (الجزء السفلي من الرحم الذي يفتح نحو المهبل).وهذا المخاط سميك عادة، وغير قابلة للاختراق من الحيوانات المنوية حتى قبل إطلاق البويضات (الإباضة) مباشرة.ثم، وقبلَ الإباضَة، يصبح المخاط رائقًا ومرنًا (بسبب ارتفاع مستوى هرمون الإِسترُوجين).ونتيجةً لذلك، يمكن للحيوانات المنوية الانتقال عبرَ المخاط إلى الرحم فقناة فالوب، حيث يمكن أن يحدث التخصيب.

تستخدم بعض النساء طرائق الانتباه للخصوبة لمنع الحمل أو محاولة الحمل.تنطوي هذه الطرق على فحص مخاط عنق الرحم يوميًّا للتَّحرِّي عن وقت حدوث الإباضة.

قد يتَّصف المخاطُ غير الطبيعي بما يلي:

لا يتغير كما يحدث عادة عند الإباضة، مما يجعل الحمل غير محتمل

يسمح البكتيريا في المهبل بدخول الرحم، وهي ذاتها المسببة للعدوى في عنق الرحم عادةً (التهاب عنق الرحم)، ممَّا يؤدِّي في بعض الأحيان إلى تخريب الحيوانات المنويَّة

يحتوي على أجسام مُضادَّة للحيوانات المنوية، والتي تقتلها قبل أن تتمكَّن من الوصول إلى البويضة (مشكلة نادرة)

ومع ذلك، يمكن لمشاكل مخاط عنق الرحم في حالات نادرة أن تضعف الخصوبة بشكل كبير، باستثناء النساء المصابات بعدوى مزمنة في عنق الرحم أو لديهن قناة عنق رحم متضيقة أو مسدودة (تسمى تضيق عنق الرحم) بسبب نسيج تندبي.(قناة عنق الرحم هي القناة في عنق الرحم التي تدخل من خلالها الحيوانات المنوية ويخرج منها دم الحيض).ينجم النسيج المُتندِّب عادةً عن إجراءٍ جراحي، مثل إجراءٍ لمُعالجة شذوذ قبل سرطاني في عنق الرحم (خلل تنسُّج عنق الرحم)).

هل تعلم...

تشخيص المشاكل المخاطية في عنق الرحم تقييم الطبيب يُجري الأطباءُ فحصًا للحوض لمعرفة ما إذا كانت قناة عنق الرحم متضيقة أو مسدودة، والتحقق من العدوى.إذا كان لدى النساء مفرزات غير طبيعية من المهبل (والتي قد تشير إلى وجود عدوى) أو كُنّ يواجهن خطرًا مرتفعًا للإصابة بعدوى في عنق الرحم، تؤخذ عينة من المفرزات من عنق الرحم بواسطة مسحة ويجري اختبارها للتحري عن داء السَّيَلان والمتدثرة.