حالات العدوى في الرحم بعد الولادة

تنطوي أعراض حالات عدوى الرحم عادةً على ألم في الجزء السفلي من البطن أو الحوض وحمَّى (عادةً في غضون 1 إلى 3 أيام بعد الولادة)، وشحوب وقشعريرة وشعور العام بالمرض أو بالانزعاج، وغالبًا صُداع ونقص الشهية.يكون مُعدَّل ضربات القلب سريعًا غالبًا،ويكون الرحم مُتورِّمًا ويُسبب إيلامًا عند الجسّ ولينًا،وعادةً ما تخرج مُفرزاتٌ كريهة الرائحة من المهبل، ولكنَّها تختلف في كميَّتها،وقد تحتوي المفرزات على دمٍ أو قد لا تحتوي عليه؛ولكن في بعض الأحيان يكون العَرَض الوحيد هو الحمَّى المنخفضة الدرجة.

عندما تُصاب النسج حول الرحم بالعدوى، فإنَّها تتورَّم، ممَّا يُسبِّبُ انزعاجًا ملحُوظًا.تُعاني النساء من ألم شديد وحمَّى شديدة عادةً،

ويمكن أن تحدث بعض المُضَاعَفات الشديدة ولكن ليس في معظم الأحيان،وهي تنطوي على الآتي:

التهاب الأغشية المُبطِّنة للبطن (التهاب الصِّفاق)

جلطات الدَّم في أوردة الحوض (التهاب الوريد الخثاري الحوضي)

جلطة دمويَّة تنتقل إلى الرئة وتَسُدُّ شريانًا هناك (الانصمام الرئوي)

مستويات مرتفعة من ذيفاناتٍ في الدَّم تنتجها البكتيريا المُسبِّبة للعدوى، ممَّا يُؤدِّي إلى إنتان (عدوى في جميع أنحاء الجسم) أو صدمة إنتانيَّة

جيب من القيح (خُراج) في الحوض

بالنسبة إلى الإنتان والصدمة الإنتانية، ينخفض ضغط الدَّم بشكلٍ كبير ويكون مُعدَّل ضربات القلب سريعًا جدًا،وقد ينجُم ضرر شديد في الكُلَى وحتى الوفاة.

قد يبدو الخراجُ في الحوض ككتلة قابلة للجمس أو قد يسبب الحمى والألم البَطني.

هذه المضاعفات نادرة، خُصوصًا عندما يجري تشخيص الحمَّى التالية للولادة وتُعالَج بسرعة.