التغيُّرات الجسديَّة خلال فترة الحمل

يجب أن يعمل قلب المرأة بِجدٍّ أكبر خلال فترة الحمل نتيجة نموِّ الجنين، ويجب على القلب ضخُّ المزيد من الدَّم إلى الرحم.وبحلول نهاية الحمل، يتلقى الرحم خُمسَ إمدادات الدَّم التي كان يتلقَّاها جسم المرأة قبل الحمل.خلال فترة الحمل، تزداد كمية الدَّم التي يضخُّها القلب (النِّتاج القلبي cardiac output) بنسبة تتراوح بين 30 - 50٪.ومع ازدياد النتاج القلبي، تزداد سرعة ضربات القلب في أثناء الراحة من المستوى الطبيعي الذي كانت عليه قبل الحمل بحدود 70 نبضة في الدقيقة وحتى 90 نبضة في الدقيقة.في أثناء ممارسة التمارين الرياضية، يزداد النتاج القلبي ومعدل ضربات القلب بشكلٍ أكبر عندما المرأة الحامل بالمقارنة مع غير الحامل.وبحلول الأسبوع الثلاثين من الحمل تقريبًا، ينخفض النتاج القلبي قليلًا.ثمَّ يزداد في أثناء المخاض بنسبة إضافية تقارب 30%.وبعد الولادة، ينخفض نتاج القلب بسرعةٍ في البداية، ثم يأخذ بالتباطؤ.إلى أن يعود إلى مستوى ما قبل الحمل بعد حوالى ستَّة أسابيع من الولادة.

قد تظهر بعض النفخات القلبية ويحدث اضطراب في النظم القلبي نتيجة عمله بجدٍّ أكبر.يمكن أن تشعر المرأة الحامل بهذه التغيرات في بعض الأحيان.تُعدُّ هذه التغيرات طبيعيَّةً خلال فترة الحمل.ولكن، قد تحتاج أصوات القلب وحالات النظم غير الطبيعية الأخرى (مثل، النفخات الانبساطيَّة، ومعدل ضربات القلب السريع وغير المنتظم) والتي تحدث في كثير من الأحيان عند النساء الحوامل إلى معالجة.(النفخات القلبية الانبساطيَّة هي النفخات التي تحدث قبل انقباض القلب مباشرةً).

ينخفض ضغط الدَّم خلال الثلث الثاني من الحمل عادةً ولكن قد يعود إلى مستواه الطبيعي الذي كان عليه قبل حدوث الحمل في الثلث الثالث من الحمل.

يزداد حجم الدَّم بنسبة 50٪ تقريبًا خلال فترة الحمل.تكون زيادة كميَّة السائل في الدَّم أكبر من زيادة عدد خلايا الدَّم الحمراء (التي تحمل الأكسجين).وبالتالي، ورغم وجود كمية إضافيَّة من خلايا الدم الحمراء، فإنَّ اختبارات الدَّم تُشير إلى وجود فقر دم بسيط، وهو أمر طبيعي.ولأسبابٍ غير مفهومة بشكلٍ واضح، يزداد عدد خلايا الدَّم البيضاء (التي تقاوم العدوى) بشكل بسيط خلال فترة الحمل وتزداد أعدادها بشكل أكبر في أثناء المخاض والأيام القليلة الأولى بعد الولادة.

يتداخل الرحم المُتضخِّم مع عودة الدَّم من الساقين ومنطقة الحوض إلى القلب.ونتيجة ً لذلك، يكون حدوث التَّورُّم (الوذمة) شائعًا، وخصوصًا في الساقين.تتشكَّل الدَّوالي في الساقين وفي المنطقة المحيطة بفتحَة المَهبِل (الفَرج) عادةً.تُسبِّب هذه الوذمة شعورًا بالإزعاج في بعض الأحيان.توفِِّّر الملابس التي تكون فضفاضةً حول الخصر والساقين راحةًً أكبر ولا تَحدُّ من جريان الدَّم.يمكن لبعض التدابير أن تخفف من هذا الانزعاج، وليس ذلك فحسب بل قد تُقلِّلُ أيضًا تورُّم الساق وتزيد من فرص تعافي الدوالي بعد الولادة، مثل:

ارتداء جوراب الدَّعم المَرِنة

الاستراحة بشكلٍ متكرِّر مع رفع الساقين

الاستلقاء على الجانب الأيسر