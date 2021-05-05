اكتشاف وتأريخ الحمل

يجري تأريخ فترات الحمل بالأسابيع عادةً، بدءًا من اليوم الأول من آخر دورة شهرية.

بعد تأكيد الحمل، يستفسر الطبيب من المرأة عن موعد آخر دورة شهرية لها.يحسب الطبيب التاريخ التقريبي للولادة من خلال العودة لثلاثة أشهر تقويمية بدءًا من اليوم الأول لآخر حيض وإضافة سنة وسبعة أيام.فمثلًا، إذا كان آخر حيضٍ في 1 يناير/ كانون الثاني، يعود الطبيب ثلاثة أشهر إلى 1 أكتوبر/ تشرين الأول، ثم يُضيف عامًا وسبعة أيام.وبالتالي، فإن تاريخ الولادة الحسابي هو 8 أكتوبر/ تشرين الأوَّل من العام التالي.لا تلد سوى 10% أو أقل من النساء الحوامل في التاريخ الحسابي، وتلد 50% منهن في غضون أسبوعٍٍ واحد، وتلد نسبة 90% منهن تقريبًا في غضون أسبوعين (قبل أو بعد التاريخ الحسابي).تُعدُّ الولادة خلال الفترة التي تتراوح بين أسبوعين قبل أو بعد موعد الولادة الحسابي أمرًا طبيعيًّا.

يُحرِّر المبيض بويضةً بعد أسبوعين من بَدء الحيض عند المرأة عادةً (تسمى العمليَّة الإباضة)، ويحدث الإخصاب عادةً بعد فترةٍ قصيرةٍ من الإباضة.وبالتالي، فإنَّ المُضغة تكون أصغر بحوالي أسبوعين من عدد الأسابيع التي تُحتَسبُ ضمن فترة الحمل عادةً.بعبارةٍ أخرى، تحمل المرأة الحامل في الأسبوع الرابع مضغةً بعمر أسبوعين.إذا كانت فترات الحيض عند المرأة غير منتظمة، فقد يكون الفارق الفعلي أكثر أو أقل من أسبوعين.

يستمرُّ الحمل 266 يومًا (38 أسبوعًا) في المتوسط بدءًا من تاريخ الإخصاب (الحمل) أو 280 يومًا (40 أسبوعًا) بدءًا من اليوم الأول من آخر فترة حيض إذا كانت فترات الحيض منتظمة عند المرأة بمدة 28 يومًا.ينقسم الحمل إلى ثلاث فترات مدَّة كلٍّ منها ثلاثة أشهر، وذلك وفقًا لتاريخ آخر حيض:

الثلث الأول: الفترة الممتدَّة بين الأسابيع 0 - 12 من الحمل

الثلث الثاني: الفترة الممتدَّة بين الأسابيع 13 - 24 من الحمل

الثلث الثالث: بدءًا من الأسبوع 25 وحتى الولادة

الطريقة الأكثر دقة لتحديد موعد ولادة الطفل هي التصوير بتخطيط الصدى، وخصوصًا إذا جرى ذلك خلال الأسابيع الاثني عشر الأولى.