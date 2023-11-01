اضطرابات المناعة الذاتية خلال فترة الحمل

يمكن لمتلازمة مضادات الشحيمات الفوسفورية، التي تسبب تخثر الدم بسهولة كبيرة أو بزيادة مفرطة، أن تؤدي لحدوث ما يلي في أثناء الحمل:

لتشخيص متلازمة مضادات الشحيمات الفوسفورية، يقوم الأطباء بـ

أي حالات ولادة جنين ميت أو إسقاط غير معروفة السبب أو ولادة مبكرة أو مشكلات متعلقة بجلطات الدم

القيام بإجراء اختبارات دم للكشف عن الأجسام المضادة للشحيمات الفوسفورية في مناسبتين منفصلتين على الأقل

بناءً على هذه المعلومات، يمكن للأطباء تشخيص متلازمة مضادات الشحيمات الفوسفورية.

إذا كانت المرأة مصابةً بمُتلازمة مضادات الشَّحميَّات الفُسفُوريَّة، فإنَّها تُعالَج عادةً باستعمال مضادَّات التخثُّر مع جرعةٍ منخفضةٍ من الأسبرين خلال فترة الحمل ولمدة ستَّة أسابيع بعد الولادة.يمكن لمثل هذه المعالجة أن تمنع تشكُّل الجلطات الدَّموية وتقي من مُضَاعَفات الحمل.